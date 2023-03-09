Танцовщицы и циркачи из Подольска победили на соревнованиях в Одессе

Ученики Подольской студии танца и циркового искусства «Грация» под руководством Марины Теплой стали обладательницами Гран-при на соревнованиях в Одессе

Соревнования, состоявшиеся в Одессе, из-за большого количества номеров были поделены на три отделения жанровых и возрастных категорий.

И в каждом отделении Гран-при забирали питомцы «Грации»!

Кроме того, юных артисток отметили особыми специальными призами. Ксения Кушниренко, Дарья Мелявская и Юлия Возна победили в номинации «Творческие достижения» и будут получать ежемесячно по 3 тысячи гривен премии от Подольского городского головы.

— Мы гордимся нашими умными, талантливыми детьми и молодежью! Даже во время войны вы делаете успешные шаги в творческой жизни, — отметил исполняющий обязанности Подольского городского головы Олег Албанский.

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