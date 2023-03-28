Фейк или правда: Подольская молодежь учится защищать себя в интернете (видео)

По общему мнению специалистов по медиаграмотности, именно от того, насколько образованной и развитой будет в стране молодежь, зависит ее будущее. Умение отличить фейк от правдивой информации особенно важно для жителей приграничных территорий. Осведомлены – значит вооружены и готовы защищать свое информационное пространство.

Именно под таким лозунгом в молодежном центре «Loft» в Подольске прошел мощный воркшоп по медиаграмотности «Манипуляции в информационном пространстве», который провели представители центра.

Воркшоп проходил в формате интенсивного учебного мероприятия, на котором участники учатся прежде всего благодаря собственной активной работе за счет чего осваиваются наиболее практические навыки.

Ярослав Захаров

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