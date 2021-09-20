Наши дети и внуки останутся без пенсии: это правда?

Недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что 40-летним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию. Сразу после этого ему пришлось оправдываться, что он «не то имел в виду».

Последнее время представителям нынешней власти довольно часто приходится оправдываться за свои высказывания. Сначала говорят, а потом думают. Еще хуже, когда сначала делают, а потом думают.

Как проблему решают сегодня?

Возможно, это была «оговорка по Фрейду», и нам все чаще в правительстве уже не намекают, а прямым текстом говорят о том, что на государство надеяться не стоит, – пенсий не будет. Вспомним, как вначале года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет платить пенсии будет нечем. Тогда его слова тоже толковали, вырвав из контекста. Но все-таки они подчеркивают плачевность ситуации.

Зачем заглядывать в отдаленное будущее, если проблема с пенсиями есть уже сейчас. В сложные 1990-е годы многие остались без работы или же работали неофициально. В итоге получилось, как в анекдоте: «Что такое сверхцинизм? Это когда сначала сокращаются рабочие места, а потом при выходе на пенсию вам говорят, что не хватает стажа». До 2012 года для назначения пенсии хватало 5 лет стажа. Потом стали требовать хотя бы 15 лет. С 2018 года эту планку подняли до 25 лет. В этом году нельзя уйти на пенсию даже в 60 лет, если у человека не будет 28 лет стажа. И этот показатель ежегодно будет увеличиваться. Уже сегодня многие люди фактически остались без пенсии.

Ответы на многие сложные вопросы относительно пенсий и пенсионного законодательства вы можете найти на сайте «НА ПЕНСИИ».

Завтра без накопительной пенсии не справимся

С другой стороны, более 15% пенсионеров, то есть 1,7 миллиона человек, получают пенсию в размере до 2 тысяч гривен. Разве это можно назвать пенсией? Тоже сложно. При этом более 73% пенсионеров, то есть около 8 из 11 миллионов, получают пенсию до 4 тысяч гривен. Но даже глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова утверждает, что для «удовлетворения физиологических потребностей» нужно хотя бы 5 тысяч гривен. Таким же, как считают в Министерстве соцполитики, должен быть прожиточный минимум. То есть сами признаются, что утвержденный прожиточный минимум ниже необходимого. Напомним, что сегодня прожиточный минимум для пенсионеров составляет 1854 гривни. Вот это и имел ввиду министр финансов Сергей Марченко. Для него пенсия в 2 тысячи гривен – это не деньги. Он действительно неудачно изложил свою мысль.

На самом деле нам хотели прорекламировать необходимость введения накопительной пенсионной системы. Но зачем ее рекламировать? Нужно просто выполнять закон. Эта система существует на бумаге с 2004 года. Она прописана в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Но за 17 лет ни одно правительство так и не смогло запустить так называемый второй уровень системы пенсионного обеспечения. Хотя обещали все. Новая власть тоже уже два года обещает что-то с этим сделать. Но зарегистрированный еще в 2019 году законопроект два года пылился в кулуарах и в этом году канул в Лету. Дело даже не дошло до голосования. Профильный комитет Верховной Рады его не рекомендовал к рассмотрению. Как обычно, пока только одни разговоры.

..еще одна шутка: «Очередная пенсионная реформа провалилась – количество пенсионеров остается по-прежнему слишком высоким»…

Кому можно доверить сбережения?

Марченко, как и Шмыгаль, говорит уже обыденные для страны вещи: что население стареет, что работающих граждан становится меньше, и они в скором времени не смогут обеспечить необходимые пенсионные поступления в бюджет. Дефицит бюджета Пенсионного фонда и так все время увеличивается. Тут же министр добавляет, что в идеале на старость нужно накапливать самим. Но доверия к банковской системе и негосударственным пенсионным фондам нет, а хранить деньги «под подушкой» еще более глупо, так как они обесценятся. Отсюда и делается вывод, что нужна накопительная пенсионная система под надзором государства. Хотя к государству доверия тоже немного.

Для ясности нужно знать, что по нынешнему законодательству в Украине должна действовать трехуровневая пенсионная система. Первый уровень – солидарная пенсионная система. Это нынешняя система, и фактически у нас действенна только она. Человек работает, платит налоги в общий котел. Люди, достигшие пенсионного возраста, из этого котла получают пенсию. То есть из общего бюджета. Второй уровень – это та самая накопительная система. В данном случае часть налога должна идти не в бюджет страны, а на персональный счет человека и накапливаться там в течение всей жизни, да еще и с процентами. Более того, накопительную часть пенсии можно передавать по наследству. С обычной солидарной пенсией так не поступишь. Но этот второй уровень у нас не работает. Третий уровень – это система добровольного пенсионного страхования. Здесь речь идет о негосударственных пенсионных фондах. Если первый и второй уровень считаются обязательными, то третий уровень, как понятно из названия, является делом добровольным. Но из-за недоверия к негосударственным пенсионным фондам эта система в Украине пока не очень популярна.

Ранее мы рассказывали о том, кто может получить пенсии умерших родственников.

Двойная и тройная пенсия возможны

Трехуровневая система пенсионного обеспечения действует во многих странах мира и давно приносит свои плоды. Люди, выходя на пенсию, получают сразу двойную, а то и тройную пенсию. Прежде всего – базовую, гарантированную государством (солидарную), и отдельно – накопительную часть. Важно понимать, что введение накопительной системы не отменяет солидарную пенсию. В этом смысле будущие поколения не должны вообще остаться без пенсий. Вопрос лишь в их размере.

Внедрение накопительной системы все время упирается в то, где взять деньги. Нужно или еще повышать налоги (они у нас и так высокие) или же «отщипнуть» несколько процентов от существующих налогов и перенаправить их в накопительную систему. Но тогда налогов не будет хватать на что-то другое. Впрочем, их и так не хватает. Эту задачку в правительстве пока решить не могут. Потому процесс опять затягивается.

Тем не менее говорят об этом в последнее время много. Некоторых экспертов это настораживает. В правительстве предполагают, что только за первый год работы накопительной системы можно дополнительно собрать десятки миллиардов гривен. Возможно, у кого-то есть соблазн эти деньги просто украсть или иметь к ним доступ, чтобы «навариться» на многомиллиардных оборотах. Немаловажно понимать и то, что даже если накопительную систему введут уже завтра, то нынешним пенсионерам от этого будет ни холодно, ни жарко. А если, предположим, система заработает и государство будет гарантировать сохранность средств, то ощутимых результатов можно будет ждать не раньше чем через 15, а то и 30 лет. И кстати, эта система прижилась не во всех странах.

…получилось, как в анекдоте: «Что такое сверхцинизм? Это когда сначала сокращаются рабочие места, а потом при выходе на пенсию вам говорят, что не хватает стажа»…

На что рассчитывать и чего ждать?

В ближайшие годы в лучшем случае можно рассчитывать лишь на нынешнюю систему солидарного пенсионного обеспечения и стандартную вялотекущую индексацию. А в то, что люди в будущем вообще могут остаться без пенсии, верится слабо. Между прочим, в июле текущего года на выплату пенсий денег потребовалось меньше, чем в июне. То есть темпы роста дефицита Пенсионного фонда немного замедлились. Но это не благодаря тому, что в стране проводится эффективная экономическая политика, а потому что количество пенсионеров на самом деле сильно сокращается. Главные тому причины: высокая смертность, а также увеличение пенсионного возраста и увеличение количества стажа, необходимого для выхода на пенсию. В тему вспоминается еще одна шутка: «Очередная пенсионная реформа провалилась – количество пенсионеров остается по-прежнему слишком высоким». Хотя в нынешней ситуации это, скорее, не анекдот, а суровая реальность.

Сергей Коробкин

Ранее мы рассказывали о том, какими будут пенсии и субсидии осенью 2021 года.