Пенсии, субсидии, новые законы: что нас ждет осенью 2021 года?

Мы собрали и проанализировали изменения, которые нас ждут осенью. И спешим разложить по полочкам, чтобы наши читатели зря не волновались.

Этот пока еще неполный 2021 год оказался очень насыщенным в законодательном плане. Чего только стоит налог на роскошь, который всполошил и работающих, и пенсионеров. А сокращение субсидий, перевод пенсий в банки, доплаты по возрасту. И много чего еще.

СЕНТЯБРЬ: карантин, «богатство» и правила получения пенсий

Кто должен задекларировать свое имущество и доходы?

Полтора месяца назад президент подписал закон, обязывающий граждан Украины задекларировать свое имущество и доходы в налоговой. Кто сделает это добровольно в период с 1 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года, того не коснутся штрафные санкции. Куда идти и что «сдавать»? Не торопитесь – нововведения касаются не всех.

Не нужно декларировать:

квартиру до 120 кв. м и жилой дом до 240 кв. м (в том числе недостроенный);

(в том числе недостроенный); нежилые (некоммерческие) здания площадью до 60 кв. м;

земельные участки, размер которых не превышает нормы бесплатной передачи (например, площадь приусадебного участка в селах не более 0,25 га, в поселках – не более 0,15 га, а в городах – не более 0,10 га);

(например, площадь приусадебного участка в селах не более 0,25 га, в поселках – не более 0,15 га, а в городах – не более 0,10 га); одно транспортное средство для личного использования;

другие активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен (ценные бумаги, сбережения, в том числе валютные и т.д.).

Большинство наших читателей как раз укладываются в рамки дозволенного. Остальным же придется заявить об излишках и уплатить сбор. Общая ставка одноразового сбора – 5%, для зарубежных активов – 9%, для активов в виде облигаций внутреннего государственного займа – 2,5%. Если после периода амнистии кто-то купит квартиру, но не сможет объяснить, откуда у него взялись деньги, сумма сбора будет значительно больше.

Где и как будем получать пенсии?

Весной этого года приняли новые правила получения пенсий: все пенсионеры, за исключением некоторых категорий (лиц с инвалидностью и лиц преклонного возраста), должны были с 1 сентября открыть счет и получать выплаты только в банке. Такое решение в прямом смысле слова ошарашило пенсионеров, проживающих в пригороде и селах: за пенсией каждый раз пришлось бы специально ездить в банк или к банкомату, еще и на проезд тратиться. В итоге все оставили по-старому.

Пенсионный фонд Украины напоминает: есть два способа выплаты пенсии – через банк и через «Укрпочту». Причем независимо от возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе пенсионер может получать пенсию с доставкой на дом или в почтовых отделениях. Такая миссия возложена на «Укрпочту».

Почему в транспорте пассажиры без масок?

Адаптивный карантин, который был введен в связи с распространением коронавируса, продлили до 1 октября. На время подготовки данного материала Украина находится в «зеленой зоне» эпидемической опасности. Тем не менее, число заболевших ковидом снова растет, а значит – расслабляться не стоит. Даже в «зеленой зоне» необходимо придерживаться масочного режима и соблюдать дистанцию, будь то общественный транспорт, аптека или магазин. Кроме того, гуляя по улице или направляясь на работу, необходимо иметь при себе паспорт или другие документы, подтверждающие гражданство или специальный статус. Представители Национальной полиции или Национальной гвардии в любой момент могут попросить предъявить документы.

ОКТЯБРЬ: доплаты к пенсии и коммунальные дела

Когда 75-летним ждать доплат к пенсии?

С апреля 2020 года пенсионеры старше 80 лет стали получать надбавку к пенсии в размере до 500 гривен. С июля этого года обещали «возрастные надбавки» пенсионерам 75–80 лет. Летом на эти цели денег в бюджете не нашли и благополучно передвинули планы на октябрь.

В Постановлении Кабмина «О дополнительных мероприятиях социальной защиты пенсионеров в 2021 году» № 127 от 22 февраля 2021 года (в редакции от 23.07.2021 г.) сказано, что с 1 октября 2021 года лицам 75-80 лет, у которых ежемесячный размер пенсий, с учетом надбавок и доплат, не достигает размера средней заработной платы в Украине, устанавливается ежемесячная компенсация в размере до 400 гривен. Средняя зарплата на сегодняшний день составляет 10 340,35 гривни. Все, кто получает пенсию меньше указанного размера, могут рассчитывать на прибавку с октября. К слову, такое же ограничение действует и для лиц 80 лет и старше.

Кто будет меньше платить за электроэнергию?

С 1 октября, по решению правительства, будет снижен тариф на электроэнергию. Распространяется эта льгота только на тех потребителей, которые расходуют не более 250 кВт/ч в месяц. Оплата в таком случае составит 1,44 гривни за 1 кВт/ч. Все, кто «съедает» больше 250 кВт/ч, по-прежнему будут платить по 1,68 гривни за 1 кВт/ч.

Ожидалось, что с августа тариф на электроэнергию должен вырасти вдвое. Но, очевидно, по политическим мотивам, его пока решили удержать. По словам министра энергетики Германа Галущенко, изменения коснутся 80% бытовых пользователей.

Почему «усохла» субсидия?

Весной 2020-го, когда объявили локдаун и многие работающие находились дома, субсидиантам увеличили нормы потребления на некоторые виды коммунальных услуг: на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, природный газ для приготовления пищи и подогрева воды. Это привело к увеличению суммы помощи, которая предоставляется государством на оплату коммунальных услуг.

В августе правительство решило, что сейчас ситуация, с медицинской точки зрения, не такая критическая. Поэтому ранее увеличенные на 50% социальные нормативы отменили. Но с оговоркой: в отопительный период (то есть с октября) такие правила будут действовать для тех потребителей, кто окажется в «красной зоне» карантина. Большую сумму выплат субсидианты получат автоматически, без дополнительных обращений.

НОЯБРЬ: внимание на дорогах и нелюбовь к животным

Как изменятся дорожные знаки?

С 1 ноября вступят в силу новые стандарты вида дорожных знаков. Согласно новым правилам, изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнены новыми дорожными знаками. Так, появятся знаки «Автозаправочные/Электрозарядные станции», таблички «Место для зарядки электромобилей», «Платная дорога» и «Конец платной дороги» (см. инфографику).

Кроме того, стандарт предусматривает новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новую табличку для островков безопасности, новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание их неоднозначной трактовки, а также новый раздел относительно размещения знаков на щитах.

Затронут изменения и велоинфраструктуру: появятся знаки и таблички с дорожными знаками, регулирующими движение велосипедистов. Также изменены шрифт, форма стрелок, введены символы для обозначения центра населенного пункта и реки.

Какое наказание ждет мучителей животных?

Наша жизнь сопряжена с жизнью братьев наших меньших, которые все чаще становятся жертвами издевательств со стороны людей. Научить таких лиц гуманному отношению к животным призван новый закон, который начнет действовать в ноябре этого года.

На законодательном уровне запрещается:

убивать, отравлять или калечить животных;

причинять боль домашним животным;

дрессировать животных способом, наносящим вред их здоровью;

попрошайничать с животными;

оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах;

привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за транспортными средствами;

оставлять домашнее животное привязанным, если длина привязи составляет менее 20

если длина привязи составляет менее 20 метров, кроме собак, выполняющих сторожевые функции (в таких случаях длина привязи должна составлять не менее 10 метров);

оставлять животное под солнцем без возможности укрыться в помещении, а также – в закрытом салоне автомобиля при температуре воздуха более двадцати градусов тепла и менее плюс пяти градусов.

За издевательство над животными предусмотрены штрафы, в зависимости от ситуации – от 3400 до 5100 гривен.

Кроме этого, внесены изменения в ст. 299 Уголовного кодекса Украины. В частности, жестокое обращение с животными, которое привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, публичные призывы к совершению жестоких действий будут наказываться ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

Если такие действия производились в присутствии детей, наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией животного. Если преступление совершено группой лиц или издевательству подвергалось несколько животных, штраф будет больше (от 5100 до 8500 гривен), а срок лишения свободы – длиннее (от 5 до 8 лет).

Важно знать, что за жестокое обращение с животными привлечь к административной ответственности могут с 14 лет, к уголовной – с 16 лет.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о коммунальных платежках: есть ли в них пункты, которые не нужно оплачивать.