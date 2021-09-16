Вопрос – ответ: кто может получить пенсии умерших родственников?

Пенсии у большинства украинских пенсионеров, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Но в случае смерти пожилых родственников и эти небольшие суммы нередко становятся подспорьем для их близких. Согласно статье 52 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», граждане могут получить недоплаченные пенсии своих родных, начисленные им до дня смерти.

Кто из родственников имеет право получить выплаты?

Сумма пенсии выплачивается по месяц смерти пенсионера включительно. Получить деньги могут члены семьи покойного, проживавшие вместе с ним на день смерти, а именно:

муж (жена), отец, мать — если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

— если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; муж (жена), а в случае их отсутствия, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего, независимо от возраста и трудоспособности, — если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца, не достигшими восьми лет;

умершего, независимо от возраста и трудоспособности, — если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца, не достигшими восьми лет; дети умершего, не достигшие 18 лет или старше этого возраста — если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

— если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях — до окончания ими обучения, но не далее достижения ими 23 лет;

в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях — до окончания ими обучения, но не далее достижения ими 23 лет; дети-сироты, достигшие 23 лет — независимо от того, учатся они или нет.

Как забрать деньги?

За выплатой денег нужно обратиться в течение шести месяцев со дня открытия наследства в орган, назначающий пенсию, в котором умерший пенсионер состоял на учете.

В случае если пенсию зачисляли на банковский счет, банк должен прекратить зачисление средств с месяца, следующего за месяцем смерти получателя.

Если в пенсионный орган обратятся несколько членов семьи — сумма пенсии делится между ними поровну. А если таковые отсутствуют или обращение ими не подано в установленный срок, средства включают в состав наследства.

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Какие документы нужны для получения пенсии почившего?

Член семьи умершего должен подать заявление о выплате недополученной пенсии в Пенсионный фонд. А также предоставить:

документ, удостоверяющий личность заявителя и свидетельство о смерти родственника;

документы, подтверждающие их родственные отношения: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справки о составе семьи или решение суда;

документы, подтверждающие проживание с пенсионером на день его смерти: паспорт, справки уполномоченных органов с места жительства — в том числе, органов местного самоуправления или иные документы.

Спустя полгода со дня смерти пенсионера к этому пакету документов прилагается и свидетельство о праве на наследство, оформленное нотариусом.

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