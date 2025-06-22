Ключевые моменты:

Враг средь бела дня атаковал «шахедами» курортную зону Одесской области;

В районе Санжейки прозвучали взрывы;

В настоящее время угроза миновала, был дан отбой тревоги.

Сигнал воздушной тревоги сегодня днем прозвучал уже второй раз. В первый раз сообщалось об угрозе баллистики, которая в скором времени миновала. А во второй раз стало известно, что со стороны моря на Одессу и область движется группа ударных дронов.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, «шахеды» шли курсом на Черноморск и Санжейку и Грибовку.

И вскоре в районе Санжейки прозвучали взрывы.

«В районе Санжейки. Уже 3 шт. По береговой линии удар был. Надеемся там на пляжах все целые», – пишет один из местных Телеграм-каналов.

Предварительно, ПВО сбили дроны врага.

В 13:36 был дал отбой тревоги. В настоящее время в Одессе и области локационно чисто. Но не советуем игнорировать тревогу.

Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали ударными дронами юг Одесской области, а именно – Белгород-Днестровский район. В результате была разрушена местная станция экстренной скорой помощи. Выведены из строя 7 санитарных авто, 6 из них разбиты, одна карета скорой полностью сгорела.

Также загорелся расположенный рядом жилой дом, гараж и автомобиль в нем.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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