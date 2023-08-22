Новости Одессы и Одесской области

Как «Bavovnyata» из Балты работают на большую «бавовну»

Как «Bavovnyata» из Балты работают на большую «бавовну»

Хорошо известные на Подольщине балтские Bavovnyata – это активные юные волонтеры Балтщины. Они сами делают вкусную выпечку и торгуют ею у рынка. Средства идут на нужды ВСУ.

В группе «Bavovnyata» — десятиклассники Балтского лицея №2. Они уже приобрели один дрон, пока собирают средства на другой. Внесли свой вклад и в покупку автомобиля для военных.

У молодых волонтеров и борцов за свободу мощная мотивация – на бахмутском направлении воюет отец одной из юных волонтеров.

— Мы хотим, чтобы отец нашей одноклассницы и все родители всех детей как можно скорее вернулись домой живыми и невредимыми, — говорят подростки.

Дети искренне верят, что только объединившись в своей борьбе, можно преодолеть врага и вернуть мир и свободу в Украину.

«Bavovnyata» призывают присоединиться к ним

Приглашение в Бавовнята

Приглашение в Бавовнята

– Нам нужны рабочие руки! Нужны люди, которые помогут нам с приготовлением к благотворительным ярмаркам, — говорят волонтеры.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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