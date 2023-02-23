Как звучит Одесса: украинский композитор представил уникальное видео

В феврале 2023 года на канале «УкрЮтюбПроект» вышел второй эпизод музыкального травел-шоу «Как звучит Украина». Он посвящен Одессе.

Как рассказали в мэрии Одессы, работа над проектом об Украине и украинцах началась еще в 2021 году. Но, как звучит Одесса, записывалось уже во время военного положения.

У многих людей Одесса ассоциируется с морским вокзалом, пляжами, по Дерибасовской и потоком туристов. Однако с началом полномасштабного вторжения жизнь изменилась. Пляжи заминированы, Дерибасовская без людей и слышны звуки воздушной тревоги.

«Мне казалось, что будет легко нарисовать музыкальный портрет Одессы. Но город изменился. Сейчас Черное море находится в состоянии войны. И для того чтобы передать это музыкально, я привез уникальный музыкальный инструмент – юфон. Раздается что-то посередине с органом и виброфоном. Для того чтобы играть, нужно пальцы держать влажными»,

– рассказал ведущий шоу, украинский композитор Евгений Филатов.

Ему удалось найти и записать звуки, передающие уникальность Одессы. Несмотря на все обстоятельства, к вечеру город наполняется шумом людей, танцами и музыкой. Одесситы проводят концерты, акции и активно помогают армии.

В травел-шоу также звучат Одесский театр оперы и балета, который входит в пятерку лучших театральных построек мира, волны пляжа Ланжерон и крики чаек, кружащихся над морем. Ну и, конечно же, колоритные одесские дворики, ведь именно здесь бурлит настоящая жизнь города. Евгений Филатов тоже записал несколько звуков для финального варианта мелодии Одессы.



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