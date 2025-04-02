Если у вас появилось желание как-то оригинально приготовить дунайку — знаменитую сельдь из Одесской области, вот вам рецепт напрямую от рыбаков из Вилково, которые ловят эту рыбу и поделились им с журналисткой «Одесской жизни» Натальей Слободяной.

Как приготовить дунайскую сельдь с квашеной капустой

Ингредиенты

Сельдь (дунайка) — 1–2 шт.;

Квашеная капуста — 300–400 г;

Растительное масло — 1–2 ст. ложки;

Вода — несколько ложек.

Как готовить

Очистите сельдь и нарежьте небольшими кусочками. В сковороду налейте немного масла — много не нужно, так как рыба даст свой жир во время жарки. Кусочки дунайки быстро обжарьте с обеих сторон на среднем огне. Когда рыбка подрумянится — переложите её на тарелку. В сковороду, в то самое ароматное масло, что осталось после рыбы, выложите квашеную капусту. Томите её, пока не станет золотистой. Поверх капусты равномерно выложите обжаренную рыбу, добавьте немного воды и накройте сковороду крышкой. Уменьшите огонь, при необходимости добавьте немного воды и тушите 15–20 минут, чтобы все вкусы хорошо перемешались.

Аромат, который наполнит кухню, скажет сам за себя. А этот вкус вы обязательно захотите повторить!

Приятного аппетита! 😋

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