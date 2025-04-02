Если у вас появилось желание как-то оригинально приготовить дунайку — знаменитую сельдь из Одесской области, вот вам рецепт напрямую от рыбаков из Вилково, которые ловят эту рыбу и поделились им с журналисткой «Одесской жизни» Натальей Слободяной.
Как приготовить дунайскую сельдь с квашеной капустой
Ингредиенты
- Сельдь (дунайка) — 1–2 шт.;
- Квашеная капуста — 300–400 г;
- Растительное масло — 1–2 ст. ложки;
- Вода — несколько ложек.
Как готовить
- Очистите сельдь и нарежьте небольшими кусочками. В сковороду налейте немного масла — много не нужно, так как рыба даст свой жир во время жарки.
- Кусочки дунайки быстро обжарьте с обеих сторон на среднем огне. Когда рыбка подрумянится — переложите её на тарелку.
- В сковороду, в то самое ароматное масло, что осталось после рыбы, выложите квашеную капусту. Томите её, пока не станет золотистой. Поверх капусты равномерно выложите обжаренную рыбу, добавьте немного воды и накройте сковороду крышкой.
- Уменьшите огонь, при необходимости добавьте немного воды и тушите 15–20 минут, чтобы все вкусы хорошо перемешались.
Аромат, который наполнит кухню, скажет сам за себя. А этот вкус вы обязательно захотите повторить!
Приятного аппетита! 😋
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