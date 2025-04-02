Якщо з’явилось бажання якось оригінально приготувати дунайку – знаменитий оселедець з Одеської області, ось вам рецепт безпосередньо від рибалок з Вилкового, які цю рибу ловлять, та поділилися ним з журналісткою “Одеського Життя” Наталею Слободяною.

Як приготувати дунайський оселедець з квашеною капустою

Інгредієнти

Оселедець (дунайка) – 1-2 шт.;

Квашена капуста – 300-400 г;

Рослинна олія – 1-2 ст. ложки;

Вода – кілька ложок.

Як готувати

Почистіть оселедця та поріжте невеликими шматочками. У сковорідку налийте трішки олії — багато не потрібно, бо риба виділить власний жир під час обсмаження. Шматочки дунайки швидко підсмажте з обох боків на середньому вогні. Коли рибка зарум’яниться — перекладіть її в тарілку. У пательню, в ту саму ароматну олію, що залишилася після риби, викладіть квашену капусту. Томіть її, поки не стане золотавою. Поверх капусти рівномірно розкладіть обсмажену рибу, долийте трохи води й накрийте сковорідку кришкою. Зменшіть вогонь, додайте трохи води за необхідності та тушкуйте 15–20 хвилин, щоб усі смаки добре перемішались.

Аромат, який заповнить кухню, скаже сам за себе. А цей смак ви обов’язково захочее повторити!

Смачного! 😋

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