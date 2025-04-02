Оселедець, тушкований з квашеною капустою
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Якщо з’явилось бажання якось оригінально приготувати дунайку – знаменитий оселедець з Одеської області, ось вам рецепт безпосередньо від рибалок з Вилкового, які цю рибу ловлять, та поділилися ним з журналісткою “Одеського Життя” Наталею Слободяною.

Як приготувати дунайський оселедець з квашеною капустою

Інгредієнти

  • Оселедець (дунайка) – 1-2 шт.;
  • Квашена капуста – 300-400 г;
  • Рослинна олія – 1-2 ст. ложки;
  • Вода – кілька ложок.

Як готувати

  1. Почистіть оселедця та поріжте невеликими шматочками. У сковорідку налийте трішки олії — багато не потрібно, бо риба виділить власний жир під час обсмаження.
  2. Шматочки дунайки швидко підсмажте з обох боків на середньому вогні. Коли рибка зарум’яниться — перекладіть її в тарілку.
  3. У пательню, в ту саму ароматну олію, що залишилася після риби, викладіть квашену капусту. Томіть її, поки не стане золотавою. Поверх капусти рівномірно розкладіть обсмажену рибу, долийте трохи води й накрийте сковорідку кришкою.
  4. Зменшіть вогонь, додайте трохи води за необхідності та тушкуйте 15–20 хвилин, щоб усі смаки добре перемішались.

Оселедець з капустою - рецепт

Аромат, який заповнить кухню, скаже сам за себе. А цей смак ви обов’язково захочее повторити!

Смачного! 😋

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