Якщо з’явилось бажання якось оригінально приготувати дунайку – знаменитий оселедець з Одеської області, ось вам рецепт безпосередньо від рибалок з Вилкового, які цю рибу ловлять, та поділилися ним з журналісткою “Одеського Життя” Наталею Слободяною.
Як приготувати дунайський оселедець з квашеною капустою
Інгредієнти
- Оселедець (дунайка) – 1-2 шт.;
- Квашена капуста – 300-400 г;
- Рослинна олія – 1-2 ст. ложки;
- Вода – кілька ложок.
Як готувати
- Почистіть оселедця та поріжте невеликими шматочками. У сковорідку налийте трішки олії — багато не потрібно, бо риба виділить власний жир під час обсмаження.
- Шматочки дунайки швидко підсмажте з обох боків на середньому вогні. Коли рибка зарум’яниться — перекладіть її в тарілку.
- У пательню, в ту саму ароматну олію, що залишилася після риби, викладіть квашену капусту. Томіть її, поки не стане золотавою. Поверх капусти рівномірно розкладіть обсмажену рибу, долийте трохи води й накрийте сковорідку кришкою.
- Зменшіть вогонь, додайте трохи води за необхідності та тушкуйте 15–20 хвилин, щоб усі смаки добре перемішались.
Аромат, який заповнить кухню, скаже сам за себе. А цей смак ви обов’язково захочее повторити!
Смачного! 😋
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