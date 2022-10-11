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Сегодняшняя тревога в Одессе была самой долгой с начала войны

Сегодняшняя тревога в Одессе была самой долгой с начала войны

Воздушная тревога утром 11 октября оказалась рекордной по продолжительности за все время начала полномасштабного вторжения россии. Одесситы провели в укрытии 5 часов и 12 минут.

Об этом свидетельствуют данные Карты воздушных тревог Украины Alerts.in.ua.

Сегодняшняя воздушная тревога в Одессе и области началась в 7:40 и длилась до 12:52. Она оказалось самой продолжительной с 24 февраля.

Примечательно, что в 13:07 тревогу продлили и в 13:18 дали уже окончательный отбой.

Воздушная тревога днем ранее тоже была крайне долгой: 5 часов и 5 минут.

Всего с 25 февраля (данные за 24 отсутствуют) воздушная тревога в Одесской области была объявлена 478 раз и в общей сложности продолжалась более 387 часов.

Российские агрессоры массированно обстреливают Украину крылатыми ракета и дронами-камикадзе уже два дня подряд. Так, 11 октября, только в первой половине дня, над Одесской областью сбили 5 крылатых ракет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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