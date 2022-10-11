Сегодня над Одесской областью сбили 5 крылатых ракет

Сегодня утром, во вторник, 11 октября 2022 года, рашисты продолжили атаковать Украину крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе. Но наши силы противовоздушной обороны, как всегда, оказались на высоте.

По сообщению Воздушного командования «Юг», по состоянию на 13:00 на юге страны силами и средствами противовоздушной обороны над территорией Николаевской области уничтожено 8 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, а над Одесской областью – 5 крылатых ракет.

Позже в Оперативном командовании «Юг» уточнили, что во время массированной ракетной атаки в первой половине дня 11 октября враг выпустил по югу Украины 16 крылатых ракет, в том числе 3 «Калибра» и 13 Х-55, а также направил два дрона-камикадзе по объектам критической инфраструктуры.

В результате попадания дронов и ракет повреждены два объекта инфраструктуры в городе Ладыжине Винницкой области. Пострадали двое сотрудников предприятий. На местах прилетов работают спасатели.

Как сообщалось ранее, на рассвете 11 октября в небе Одесского региона было сбито три дрона-камикадзе. А в соседней Николаевской области ПВО уничтожили 5 беспилотников Shahed-136.

Воздушная тревога в Одесской области сегодня утром длилась более четырех часов.

Напомним, в понедельник, 10 октября, рашисты нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. В этот день над Одесской областью были сбиты 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе.