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Как вести себя при ракетном ударе или бомбардировке, чтобы спастись

Как вести себя при ракетном ударе или бомбардировке, чтобы спастись

Предлагаем читателям правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок врагом украинских городов.

Правило «двух стен»

От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д.

Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у сопротивляющихся стен – они выдержат.

Правило «двух выходов»

Вы должны четко знать, что в укрытии есть не менее 2-х выходов.

Поэтому подвал или гараж с одним выходом – это ловушка.

Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован.

Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Помимо нескольких выходов они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.

правила безопасности при обстреле

Перед этим украинцев предупредили, что в стране возможны перебои со светом, водой и связью. Причиной этого стали массированные ракетные удары россии утром 10 октября 2022 года.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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