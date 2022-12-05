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Сегодня, 5 декабря, День волонтера – кого можно поздравить?

Сегодня, 5 декабря, День волонтера – кого можно поздравить?

Сегодня, в понедельник, 5 декабря, во всем мире отмечают Международный День волонтера. Напомним, волонтеры – это добровольцы, которые трудятся на благо общества и родины, не требуя взамен никакой награды. В Украине этот праздник приобрел особое значение.

День волонтера был утвержден Генеральной ассамблеей ООН. В 1985 году Генассамблея предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря как «Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития».

А Всеобщей Декларацией Волонтера, принятой 14 сентября 1990 года на ХI Всемирной Конференции Международной Ассоциации Добровольческих Усилий в Париже, подчеркивается, что волонтерство – это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции, это активное участие гражданина в жизни общества.

Согласно Декларации, волонтерская деятельность «способствует самореализации, личностному росту, саморазвитию личности, успешной социализации, помогает получать навыки взаимопомощи и взаимоподдержки и носит общественно полезный характер».

В Украине волонтерское движение зародилось в 1990-ых годах, но наиболее расцвело в 2014 году с начала российской агрессии. А в опаленном войной 2022 году этот праздник приобрел особую важность для нашей страны: ведь именно волонтеры помогают украинским военным, собирают для них лекарства, оборудование и амуницию, поставляют на фронт еду и буржуйки. И без них нашим бойцам было бы намного труднее воевать и отбивать нашу землю у рашистских оккупантов.

В этот день следует поздравить всех волонтеров, которые без всякой награды помогают как нашим военным, так и гражданским, например, переселенцам. А в Одессе таковых немало – одна лишь знаменитая «Корпорация монстров» чего стоит!

Да, сами они не считают себя героями, однако наряду с нашими защитниками день за днем приближают нашу Победу.

«Одесская жизнь» неоднократно освещала (и будет освещать) жизнь и работу наших волонтеров. Вот лишь некоторые материалы:

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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