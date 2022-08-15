Одесса и Николаев: как помогают соседям волонтеры?

Война, общее горе как никогда объединили украинцев. Ведь невозможно оставаться в стороне, когда рашистские нелюди стремятся уничтожить нашу страну, поставить нас на колени. И хотя на передовую попадают не все, оставаясь в тылу, одесситы работают на победу. В находящийся под непрерывными обстрелами Николаев, прикрывающий Одессу от нашествия орков, одесские волонтеры регулярно доставляют гуманитарную помощь.

Дым над Слободкой

Волонтер Владимир по возрасту мог бы с полным правом эвакуироваться из страны. Но оставить – а в его понимании, предать – родную Одессу ему и в голову не приходило. Притом что «ура-патриотом» он не был никогда.

– Я никогда не понимал стремления Украины в Европу. Вместе с тем достаточно скептично относился к перспективе дружбы с Россией. Ну а после 2014 года и разговоров об этом быть не могло, – рассказывает Владимир Георгиевич. – Мне казалось, что Украина должна строить свое «завтра» самостоятельно, прагматично используя соседство со всеми сопредельными государствами. Но утро 24 февраля изменило все. Многое, что обсуждали, о чем спорили мы, «диванные аналитики», сейчас оказалось абсолютно не имеющим значения. Главным стало одно – началась война, гибнут люди…

А вскоре был и первый прилет в Одессу. И вместе со всеми одесситами он увидел черный дым, поднимающийся над Слободкой…

В ожидании звонка: экипировка воина

– Переварив события первых дней, я пошел в военкомат. Откуда меня «бортанули» по причине возраста и перенесенного инфаркта. Но так просто сдаваться я не собирался, – делится волонтер. – Отправился в территориальную оборону. Там записали мои данные и пообещали позвонить, если будет необходимость. В отличие от военкомата, обратили внимание на мой опыт Афганистана. А потом… канули в Лету.

Три месяца, по словам Владимира, он жил с ощущением полной ненужности. И вообще – неизвестно зачем. Ведь работы с началом войны тоже не стало.

Правда, сын из рейса пришел и, конечно, тоже побежал в военкомат.

– Естественно, с большим успехом, чем я. Ну понятно: 40 лет – это не 62 года. Тут и дело появилось – экипировать воина. Занималась этим вся семья: покупали форму, защитные средства, – вспоминает Владимир. – Не секрет: штатная экипировка оставляет желать лучшего… А мне – так как у меня две руки правые – удалось, памятуя свой афганский опыт, в какой-то мере ее усовершенствовать.

Потом потянулось долгое время ожидания – а вдруг все же позвонят…

Ночная гуманитарка

Вскоре на Привозе он встретил начальника отдела кадров предприятия, где раньше трудился, сейчас – сотрудника охранной фирмы. Тот поинтересовался, чем Владимир занимается. А потом спросил: «Ты не хочешь смотаться в Николаев и Очаков с гуманитарной помощью?»

Так началась работа.

Отправлять гуманитарную помощь руководство решило по ночам. На Николаев волонтеры выезжали в десять вечера, а то и в час ночи. Утром возвращались в Одессу и отсыпались.

– Да и дома все хорошо сложилось, – делится волонтер. – Жена тогда уехала на время к дочери – поэтому никому не надо было ничего объяснять и некому было за меня переживать.

«Езжайте в Одессу, и побыстрее!»

По словам Владимира, в первый раз официального заказа от николаевских властей у волонтеров не было. Началось все с телефонного звонка племянника руководителя охранной фирмы. Он работает врачом-реаниматологом в одной из больниц Николаева, и попросил узнать, можно ли в частном порядке купить в Одессе кое-какие медикаменты, с которыми в городе была напряженка. Так что укомплектовали то, что смогли у одесских фармацевтов собрать, и поехали.

Затем в Очаков отправились с медицинскими товарами: перевязочными материалами, фиксирующими шинами, медикаментами.

Потом снова в Николаев выехали: два микроавтобуса с питьевой водой и медицинскими препаратами.

Николаев на тот момент уже был довольно сильно разрушен. И однажды одесские волонтеры так и не въехали в город.

– Встретили нас на подъезде к Николаеву ребята из теробороны, – вспоминает Владимир. – Мы перезагрузили гуманитарку в их машину и напутствие получили: «Все. Перезагрузились, и езжайте, ребята, в Одессу, и побыстрее». Поехали. Проехали Очаковский поворот, поднялись в горку. А там, за спиной – зарево. Смотреть было жутко. Потом уже узнали, что натворили «братья славяне», сукины дети. Разбомбили практически центр города.

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Был случай, когда волонтерам пришлось стоять полночи в районе прибрежного поселка – ждали, пока закончится обстрел. А однажды завезли медикаменты, вернулись в Одессу: а тут – новость: в Николаеве орки по больнице попали. Правда, потом оказалось, что груз, который одесситы доставили, не пострадал – его в другое медучреждение завезли.

Главное – чтобы машина не подвела

Люди в волонтерской команде – самые разные. В основном – сотрудники охраны в возрасте от 40 до 55 лет. Гуманитарку в Николаев возят в свое свободное время. Денег, понятно, за это никто им не платит. А поездок у волонтеров в различные районы Украины было уже по 20 и больше: и под Херсон, и в Харьков…

Сейчас необходимую гуманитарную помощь одесситам поручают собрать по заказам николаевских властей. Волонтерам вручают списки, а затем им надо найти все требуемое, собрать и доставить соседям.

Каждый, исходя из личных связей, выбирает свое направление. Кто-то занимается продовольствием, кто-то – оптикой…

– Я – всем, что касается медикаментов, – рассказал Владимир. – Сегодня гуманитарную помощь Николаеву поставляют многие одесские аптечные фирмы. Некоторые делают скидки на медикаменты до 50%. Бывает, и бесплатно препараты отпускают. И, как правило, подсказывают, где необходимые лекарства и перевязочные средства можно приобрести.

Волонтеры – люди ответственные, проблем с ними не возникает. Самый острый вопрос на сегодняшний день, отмечает Владимир, – транспортный.

– Машины – не люди. Они ломаются, – рассказывает волонтер. – И приведение в порядок транспорта занимает много времени. А выезжать надо. Но не поедешь же ты на машине, в которой не уверен на 100%. Зато с горючим проблем не было и нет. Запас имеется.

Собираем новый заказ

По распоряжению главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, город-герой на несколько дней был закрыт. Такая необходимость возникла для отработки адресов возможных корректировщиков огня и предателей.

Но и во время вынужденного перерыва одесские волонтеры не сидели сложа руки.

– Как же николаевцы без нас? И как можно спокойно спать, когда по соседям бьют каждый день, когда нет у них воды и лекарств? – не понимает Владимир. – Так что пока необходимо, будем продолжать работу. И сейчас очередную поездку готовим. Правда, собранные медикаменты, видимо, придется в холодильнике хранить.

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