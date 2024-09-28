В старом одесском дворике появился интересный музей (фоторепортаж)

Вот и сейчас заходим мы в старый одесский дворик по улице Софиевский – и сразу в глаза бросается старая «башня». Но особенная, потому что сделана для детишек. Играйте сколько угодно.

Рядом – старое-старое дерево, уже «неживое» превращено в какое-то особое «произведение искусства». Да еще многое-многое, как видите на наших фото.

Но это далеко не все. Ведь здесь еще есть… музей. Своеобразный. Со многими экспонатами. Для детей они – старинные, для их родителей, а особенно дедушек и бабушек – частички их прошлого быта. Так что, получается, не про такую уже и «старину» идет речь…

Что есть? Да легче перечислить, чего нет… Здесь (часть экспонатов под стеклом!) вам и утюг из прошлой жизни, и фонарь, и магазинные весы из прошедших времен и, и, и…

А если ребенку захочется посмотреть на свой двор со старого дерева, то даже особые ступеньки сделаны. Что все это напоминает? Ну, конечно же, наш Староконный рынок…

Но есть особенность: все, что можно увидеть – выложено не на земле. Что-то – за стеклом, что-то прямо на особой стене для экспонатов (они как будто вмурованы), а что-то нашло свое место на специальных полках.

Граненый стакан, инструменты из прошлой жизни, посуда, статуэтки, сифон, лопата… Все то, чем пользовались дедушки и бабушки сегодняшних ребятишек. Некоторые предметы даже для меня остались загадкой.

А вот от чего улыбка возникла сама собой: старая авоська с бутылками. Что это такое? Для тех, кто не знает или просто забыл: эту посуду сдавали в специальные пункты и получали за нее свои копеечки.

Ой, как много всего!.. Местная жительница рассказала, что это собирали жители двора. Для детей. Чтобы не показывать на пальцах, что оно такое – та же авоська или тот же граненый стакан. И все остальное, даже старые подковы – конечно, на счастье!

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