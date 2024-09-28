Новости Одессы и Одесской области

В старом одесском дворике появился интересный музей (фоторепортаж)

В старом одесском дворике появился интересный музей (фоторепортаж)

О, эти одесские дворики!.. Не раз «Одесская жизнь» обращала ваше внимание: никогда не знаешь, что кроется за кодовыми замками. Иногда такое увидишь!

Вот и сейчас заходим мы в старый одесский дворик по улице Софиевский – и сразу в глаза бросается старая «башня». Но особенная, потому что сделана для детишек. Играйте сколько угодно.

Рядом – старое-старое дерево, уже «неживое» превращено в какое-то особое «произведение искусства». Да еще многое-многое, как видите на наших фото.

Одесский дворик на Софиевсклй, арт-объект
Одесский дворик на Софиевсклй, "экспонат"
Одесский дворик на Софиевсклй, башня
Одесский дворик на Софиевсклй

Но это далеко не все. Ведь здесь еще есть… музей. Своеобразный. Со многими экспонатами. Для детей они – старинные, для их родителей, а особенно дедушек и бабушек – частички их прошлого быта. Так что, получается, не про такую уже и «старину» идет речь…

Что есть? Да легче перечислить, чего нет… Здесь (часть экспонатов под стеклом!) вам и утюг из прошлой жизни, и фонарь, и магазинные весы из прошедших времен и, и, и…

А если ребенку захочется посмотреть на свой двор со старого дерева, то даже особые ступеньки сделаны. Что все это напоминает? Ну, конечно же, наш Староконный рынок

Одесский дворик на Софиевсклй, музей старого быта
Одесский дворик на Софиевсклй, бидон и весы
музей старинного быта на Софиевской
Одесский дворик на Софиевсклй, музей старинного быта
Одесский дворик на Софиевсклй, орнамент

Но есть особенность: все, что можно увидеть – выложено не на земле. Что-то – за стеклом, что-то прямо на особой стене для экспонатов (они как будто вмурованы), а что-то нашло свое место на специальных полках.

Граненый стакан, инструменты из прошлой жизни, посуда, статуэтки, сифон, лопата… Все то, чем пользовались дедушки и бабушки сегодняшних ребятишек. Некоторые предметы даже для меня остались загадкой.

А вот от чего улыбка возникла сама собой: старая авоська с бутылками. Что это такое? Для тех, кто не знает или просто забыл: эту посуду сдавали в специальные пункты и получали за нее свои копеечки.

Ой, как много всего!.. Местная жительница рассказала, что это собирали жители двора. Для детей. Чтобы не показывать на пальцах, что оно такое – та же авоська или тот же граненый стакан. И все остальное, даже старые подковы – конечно, на счастье!

Одесский дворик на Софиевсклй, мясорубка
Одесский дворик на Софиевсклй, посуда
Одесский дворик на Софиевсклй, игрушка
Одесский дворик на Софиевсклй, лесенка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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