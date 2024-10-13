Одесская Соборная площадь стала выставочным залом под открытым небом (фоторепортаж)

Это не просто выставка детских рисунков. Это особая акция, посвященная всеукраинской программе ментального здоровья «Ты как?». А еще эта выставка – ради поддержки семей военных, которые во время войны сталкиваются с тяжелыми эмоциональными вызовами.

Так что кроме рисунков – психологические советы каждому из нас во время вызовов, которые несет война…

Организаторы – благотворительный фонд «Дорога к дому», а название акции – «В мыслях и в сердце».

Что в мыслях и сердце детей, ожидающих возвращения с фронта своих родителей? О чем мечтают наши дети? Все это – в их рисунках.

«Безмежно чекаємо» – пожалуй, среди многочисленных рисунков, развешенных на Соборной площади, эта детская мечта встречается чаще всего. А еще – искренняя надежда на скорейшую Победу…

Дети на листах бумаги, кажется, воспроизвели все свои эмоции во время войны.

Выставка позволила поделиться ими с нами, поддержать друг друга, рассказать, чем живут люди в наши сложные времена воздушных тревог, прилетов, страшных последствий, которые несет с собой война.

Многие из представленных на выставке рисунков затем будут отправлены на фронт нашим защитникам.

Так что выставка и сама акция, которая продлится до 14 октября включительно, – не только об искусстве и детском творчестве…

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