Одесская Соборная площадь стала выставочным залом под открытым небом (фоторепортаж)

Одесскую Соборную площадь сейчас не узнать: она стала выставочным залом под открытым небом. На рисунках, развешенных почти по всей площади – детские мечты, детские мысли, детские надежды…
Это не просто выставка детских рисунков. Это особая акция, посвященная всеукраинской программе ментального здоровья «Ты как?». А еще эта выставка – ради поддержки семей военных, которые во время войны сталкиваются с тяжелыми эмоциональными вызовами.
Так что кроме рисунков – психологические советы каждому из нас во время вызовов, которые несет война…
Организаторы – благотворительный фонд «Дорога к дому», а название акции – «В мыслях и в сердце».
Что в мыслях и сердце детей, ожидающих возвращения с фронта своих родителей? О чем мечтают наши дети? Все это – в их рисунках.
«Безмежно чекаємо» – пожалуй, среди многочисленных рисунков, развешенных на Соборной площади, эта детская мечта встречается чаще всего. А еще – искренняя надежда на скорейшую Победу…
Дети на листах бумаги, кажется, воспроизвели все свои эмоции во время войны.
Выставка позволила поделиться ими с нами, поддержать друг друга, рассказать, чем живут люди в наши сложные времена воздушных тревог, прилетов, страшных последствий, которые несет с собой война.
Многие из представленных на выставке рисунков затем будут отправлены на фронт нашим защитникам.
Так что выставка и сама акция, которая продлится до 14 октября включительно, – не только об искусстве и детском творчестве…
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