Рождество: праздновать 25 декабря или 7 января?

Сегодня многие прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) и просто верующие люди смущены вопросом: «А когда мы будем в этот раз праздновать Рождество Христово — 25 декабря или 7 января 2023 года»? Звучит много разных мнений, в том числе и со ссылкой на решение Синода ПЦУ. За разъяснением мы обратились к Управляющему Одесской епархии Православной церкви Украины епископу Афанасию.

Православный праздник — суть его и содержание

— Владыка, что такое праздник в Православной церкви, что он в себя включает?

— Праздники — это особые дни почитания разных святых. Есть более или менее почитаемые, но все они одинаковы перед Богом. Скажем, Святитель Николай почитаем всем миром потому, что он сделал много. Его больше почитают, больше празднуют связанные с ним дни. И вот по этому поводу сложился ряд церковных богослужений. Службы разные: шестиричная, полиелейная. Это все подробно прописано в церковном уставе. Праздник в большинстве случаев — это почитание того или иного святого, или есть еще Господские праздники и Богородические праздники — это поминание самого Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Они относятся к 12 самым большим праздникам года.

— Как возникли даты праздников?

— Они не возникли в один момент. Как правило, двунадесятые праздники: Рождество или Вознесение, Преображение Господне обсуждались на Вселенских соборах. Люди в той или иной местности почитали, потом это почитание переходило в более широкие моменты, выходило из пределов одной страны. Потом подхватывали другие православные страны и затем сходились во мнении, что этот праздник следует отмечать такого-то числа.

Недвижимые же двунадесятые праздники привязаны были к дате Рождества Пресвятой Богородицы. Потом мы празднуем Введение во храм Пресвятой Богородицы. После этого все праздники завязаны на Рождестве Иисуса Христа. Через 9 месяцев после Благовещения мы празднуем Рождество Христово. Через 7 дней празднуем обрезание Господне. Есть праздники, которые привязаны к людским меркам, а есть и такие, которые установила церковь.

Юлианский против григорианского

— А как возникло расхождение между западным христианством и православием, разные календари и разночтение дат?

— Люди к календарному вопросу подходили по-разному. Первый, признанный во всей Европе, был юлианский календарь, он возник за 100 лет до Рождества Христова. По нему жила вся Римская империя, охватывающая в то время практически всю Европу, Малую Азию, Северную Африку. Со временем выяснилось, что этот календарь отставал от солнцестояния на один день в течение 100 лет. К 15 октября 1582 года разница набежала в десять дней, и Папа Римский Григорий XIII ввел «високосный год». И Римско-католическая церковь перешла на этот календарь, а Православная церковь осталась на юлианском.

На юлианском календаре остались Русская Православная церковь, Израильская, Греко-католическая, Болгарская, Румынская церкви, монастыри на священной горе Афон.

Что означает жить по юлианскому календарю?

— Рождес­­тво Христово всегда было принято праздновать 25 декабря. Православная церковь тоже празднует Рождество 25 декабря, только пишется, что это «по старому стилю», то есть по юлианскому календарю. Но эта дата соответствует 7 января «по новому стилю».Сейчас разница стилей составляет уже 14 дней. И если следовать юлианскому календарю, эта разница будет расти каждые 100 лет. Причем речь идет не только о Рождестве! Все недвижимые праздники сместятся на 14 дней. Например, Покров Пресвятой Богородицы будет не 14-го, а 1 октября.

Когда праздновать Рождество?

— Синод Православной церкви Украины принял решение разрешить праздновать в другие даты?

— Единожды в этом году! С момента объединения в Украине православных церквей почему-то у журналистов начались постоянные вопросы о том, почему не 25 декабря празднуем Рождество? Некоторые приходы тоже захотели праздновать в этот день. То есть просят сделать календарную реформу. Синод в этом году решил узнать процентное соотношение количества прихожан, то есть тех, кто ходит в церковь регулярно, а не тех, кто появляется раз в год или чуть чаще. В этом году 25 декабря припадает на воскресенье, и все придут в церковь. Вот тогда священники и проведут опрос. Они и сейчас уже опрашивают, и ряд из них будут 25 декабря служить рождественскую службу.

На 25 декабря Синод нашей церкви снимает пост для постящихся людей, но празднование Рождества Христова будет 25 декабря и 7 января. Это не привязка к календарю. Рождество есть Рождество! И дата не очень важна.

После того как пройдет богослужение 25 декабря, священники запишут, сколько за то, чтобы отмечать именно в этот день. И определят в процентном соотношении, сколько их по отношению к общему количеству. Все эти отчеты будут сданы мне, и я их отправлю в Киев. Таким же образом поступят во всех епархиях. У нас есть порядка 6000 приходов, вот мы и посчитаем, сколько наших прихожан изъявило желание праздновать рождество 25 декабря, а сколько — 7 января. Тут сработает простой демократический принцип — если большинство будет за 25 декабря, значит, будем делать календарную реформу.

После этого мы собираем Поместный Собор, где каждый архиерей имеет своих делегатов: священника и мирян. И проголосуем: кто за изменение календаря, а кто против. После принятия решения нужно будет договориться с государством, поскольку некоторые государственные праздники привязаны по дате к церковным. Например, Покрова Пресвятой Богородицы — в тот же день празднуется День Украинского казачества и День защитников и защитниц Украины. Если УПЦ не перейдет на новоюлианский календарь и если государство не переведет общие праздники на другие даты, то будет совпадение с их празднованием Покрова. Есть еще День государственности 28 июля — на Владимира. А мы будем чествовать Владимира Великого на 14 дней раньше. И таких моментов достаточно много. Вот почему Синод сейчас так решил. Если прихожан, желающих провести календарную реформу, будет меньшинство, то никакой календарной реформы не будет.

Ранее сообщалось, что в этом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) разрешила своим прихожанам праздновать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря. «Одесская жизнь» выясняла, откуда взялось такое решение, и как это повлияет на наши православные традиции.

Беседовал Валерий РОМАНОВ

Фото Алеси Карелиной-Романовой; коллаж Радио Свобода