На Дерибасовской «выращивают» главную елку Одессы (фоторепортаж)

Как уже сообщала «Одесская жизнь», на главной улице города – большие хлопоты: началась установка новогодней елки.

Это уже известная нам елка, которая до полномасштабной войны украшала Думскую (ныне Биржевую) площадь рядом с мэрией. Торжественное открытие запланировано на 6 декабря – День Святого Николая.

Высота главной елки – 20 метров, ширина – девять. Верхушку елки традиционно увенчает рождественская звезда, а украшена она будет в традиционных украинских тонах – орнамент и сине-желтая лента.

Сейчас, как видите на наших фото, коммунальщики работают над установкой зеленой искусственной красавицы. Монтаж елки обычно длится не один день. Она будет находиться рядом с Городским садом, как и в прошлом году.

Рядом с местом, где проходит монтаж елки, уже появляются рождественско-новогодние фотозоны.

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