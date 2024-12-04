Новости Одессы и Одесской области

На Дерибасовской «выращивают» главную елку Одессы (фоторепортаж)

На Дерибасовской «выращивают» главную елку Одессы (фоторепортаж)

Как говорится, не успели оглянуться – а на пороге снова зимние праздники. А какие праздники без главной елки? В эти дни ее «выращивают» на Дерибасовской.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», на главной улице города – большие хлопоты: началась установка новогодней елки.

Это уже известная нам елка, которая до полномасштабной войны украшала Думскую (ныне Биржевую) площадь рядом с мэрией. Торжественное открытие запланировано на 6 декабря – День Святого Николая.

В центре Одессы монтируют елку
Монтаж главной елки Одессы, 3 декабря 2024 г.
Монтаж главной елки в Одессе, 3 декабря 2024
Каркас главной елки Одессы
На Дерибасовской устанавливают елку

Читайте также: В Одессе уже устанавливают новогодние елки (фото)

Высота главной елки – 20 метров, ширина – девять. Верхушку елки традиционно увенчает рождественская звезда, а украшена она будет в традиционных украинских тонах – орнамент и сине-желтая лента.

Сейчас, как видите на наших фото, коммунальщики работают над установкой зеленой искусственной красавицы. Монтаж елки обычно длится не один день. Она будет находиться рядом с Городским садом, как и в прошлом году.

В Одессе собирают новогоднюю елку, звезда
В Одессе начался монтаж главной елки
Коммунальщики собирают новогоднюю елку в Одессе
Монтаж главной елки Одессы
Фотозона на Дерибасовской

Рядом с местом, где проходит монтаж елки, уже появляются рождественско-новогодние фотозоны.

Еще по теме: Рождество и Новый год не за горами: как преобразились одесские витрины (фоторепортаж).

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua