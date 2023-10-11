Известный одесский музыкант спел песню про ночные обстрелы и сгоревший Морвокзал (видео)

Одесса — город талантливых людей. И только открывшийся для горожан и гостей города Приморский бульвар манит к себе музыкантов и исполнителей.

Одним из них и стал герой нашего видеоролика — известный одесский музыкант и певец Роман Капитонов. Он исполнил песню про российские обстрелы среди ночи и Морвокзал, переживший пожар после прилета российской ракеты. Роман Капитонов написал музыку к данному произведению.

Стих “Дом, который построили зря” написала Тая Найденко. Она также является автором “Одесской жизни”.

Главным героем стиха становится Одесский морвокзал, точнее — гостиница “Одесса”. Автор задает риторический вопрос про разрушение гостиницы — зачем “Ониксами”, мы могли бы и сами.

Автор текста передала настроения одесситов во время ночных обстрелов. Героями ее повествования стали люди, в которых мы можем узнать себя или близких и знакомых.

А вот силы ПВО автор называет богами, ведь благодаря им мы чувствуем себя в безопасности. Но страшно, что российские ракеты летят очень не точно и “ни свет ни заря”.

Также автор упоминает в своих стихах и наших северных соседей — “место, где чтят дикаря”. Но предрекает, что “вся эта свора умоется скоро войною, которую начали зря”.

Исполнителю удалось передать больную для одесситов тему легко и с улыбкой на устах.

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