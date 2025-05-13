– Не успеваю понять, что делать с бельем. Только вывесила на веревку – дождь. Сняла белье – дождя нет. Вот что делать? – слышу голос соседки за окном.

И правда так. Погода капризничает, радует, немного нервирует. Но красоту майской одесской природы все равно не спрячешь.

Выхожу на улицу. Мелкие капли тихо стучат по брусчатке, лужи на тротуарах отражают хмурое небо. Но это так, очередная прихоть погоды. И вот уже солнышко, люди прячут зонты. А совсем скоро уличные кафе будут встречать гостей: нужно только вытереть стулья.

Сняли куртки – надели куртки… Почти весело.

А какая же красота! Капли на лепестках и листьях заблестели. Тут и ветер налетел – капель как не бывало…

Кто-то шутит по дороге: «С такой погодой то ли кофе пить, то ли, наоборот, что-то успокаивающее принимать».

Несмотря на все причуды погоды, Одесса остается прекрасной. Дождь подарил свежесть, солнце – тепло и свет, а ветер словно добавил ощущение свободы. А еще – главное! – надежду на лучшее. Ведь причуды погоды – ничто по сравнению с причудами врага. Идет война…

Но не забываем, что май в Одессе – это не только погода, но и настроение. И даже когда она капризничает, город становится еще более очаровательным, приглашая наслаждаться каждой минутой.

Держимся!.

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