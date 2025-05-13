Май в Одессе
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– Не успеваю понять, что делать с бельем. Только вывесила на веревку – дождь. Сняла белье – дождя нет. Вот что делать? – слышу голос соседки за окном.

И правда так. Погода капризничает, радует, немного нервирует. Но красоту майской одесской природы все равно не спрячешь.

Май в Одессе, на улице
Май в Одессе, цветение
Май в Одессе, прогулка
Май в Одессе
Май в Одессе, растения
Май в Одессе, после дождя

Выхожу на улицу. Мелкие капли тихо стучат по брусчатке, лужи на тротуарах отражают хмурое небо. Но это так, очередная прихоть погоды. И вот уже солнышко, люди прячут зонты. А совсем скоро уличные кафе будут встречать гостей: нужно только вытереть стулья.

Сняли куртки – надели куртки… Почти весело.

А какая же красота! Капли на лепестках и листьях заблестели. Тут и ветер налетел – капель как не бывало…

Май в Одессе, 2025 г.
Май в Одессе, дождь и солнце
Май в Одессе, у кафе
Май в Одессе, цветы
Май в Одессе, голуби
Май в Одессе, кошечка

Кто-то шутит по дороге: «С такой погодой то ли кофе пить, то ли, наоборот, что-то успокаивающее принимать».

Несмотря на все причуды погоды, Одесса остается прекрасной. Дождь подарил свежесть, солнце – тепло и свет, а ветер словно добавил ощущение свободы. А еще – главное! – надежду на лучшее. Ведь причуды погоды – ничто по сравнению с причудами врага. Идет война…

Но не забываем, что май в Одессе – это не только погода, но и настроение. И даже когда она капризничает, город становится еще более очаровательным, приглашая наслаждаться каждой минутой.

Держимся!.

Май в Одессе, небо
Май в Одессе, деревья
Май в Одессе, забор
Май в Одессе, весенние цветы
Май в Одессе, ствол дерева
Май в Одессе, ирисы

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