Переулок Маяковского в Одессе: Пушкин, Пушинка и трезвенники

Переулок Маяковского в Одессе именовался Малым, до этого – Казарменным и Римским. Свое теперешнее имя он носит довольно давно, о чем и вещает старая табличка в самом начале переулка.

Это вам не тихий центр

Переулок и в самом деле мал, всего один квартал, протягивается от улицы Гаванной до Преображенской, всего-то какие-то двести тридцать пять метров. Но сколько же всего уместилось в этом маленьком переулке!

Это вам не тихий центр. Здесь и движение оживленное, и народ разговаривает, кажется, громче обычного, а еще этот небольшой переулочек – настоящее вместилище арт-объектов.

Начнем с того, что он сохранил на фасадах домов большое количество старых табличек. Здесь даже можно встретить уличный указатель «Переулок Маяковского», сохранившийся с советских времен, отыщете тут и «Соблюдайте чистоту», и «Ваш индекс».

Ах, эти названия!

Достопримечательностей в переулке Маяковского – хоть отбавляй. Тут и исторический двухэтажный жилой дом с полуоткрытым двориком, где находится музыкальная школа, которая недавно получила имя Гилельса, кстати, в ней имеется и музей пианиста. Обратите внимание на сохранившуюся металлическую ограду. Аутентичную красоту немного портит «приказ» на красном баннере «Не парковаться! Выезд!». Ну, это уж как водится…

Практически все дома, а их немного, здесь – памятники архитектуры. И, кстати, за малым исключением, все они – в довольно неплохом состоянии. Некоторые блистают памятными табличками, некоторые – современными названиями на грани прикола. «Ля тюлька» чего только стоит! Салон маникюра-педикюра именуется тоже по-нашенски – «Ручки-ножки». Имеется и косметологический центр Mayakovskiy.

Или вот появившийся недавно ресторан-отель «Брик». Нет, тут как раз без прикола: если переулок носит имя Маяковского, то такое название (в честь Лилии Брик) просто должно было появиться. Вот только совсем недавно жители переулка перекрывали улицу: слишком громкая музыка, доносящаяся из заведения, мешает спать по ночам.

Имеется в переулке и бутик-отель «Дом Рабиновича», и отель «Потемкин». И как все это уместилось на одном квартале?!

Таблички-муралы-памятники

Ну а если о табличках, то, конечно же, и о доме трезвенников. Эту табличку знает, кажется, даже тот, кто никогда не проходил по переулку Маяковского. Да, так и значится, только почему-то «трезвенники» начертаны с одним «н», но это уже детали. Главное – достопримечательность.

Переулок Маяковского вообще полон фишками-штучками. В одном из дворов имеется мурал, где товарищ Бендер тематически соединен с Михаилом Жванецким и всякими «одесскостями». В другом дворе из старого дерева вырезан сам Пушкин вместе с австрийским консулом.

Ну а еще в малюсеньком переулке имеется арт-объект – кошка Пушинка, она же геймер, созданная Татьяной Штыкало. Киска расположилась прямо на скамейке, внимания на вас не обращает: следит за происходящим действом на планшете. Живых котиков вы здесь тоже встретите: полны собственного достоинства, как и большинство одесских котов.

Появился недавно еще один персонаж – водолаз. Он прикрыл неказистый внешний вид щитка в переулке.

Бычки-тюлечка

Имеется в переулке целый ряд кафешек – больших и малых. И каждое – со своим «лицом». Ну, вот даже крошечная кофейня предлагает вам к кофе на выбор добавки, зовущиеся «счастье», «любовь» и «удача». Ну а в перечисление блюд в другом кафе, ко всем уже известным бычкам-тюлечкам, добавляют и разнообразие в виде «лягушки» (почему не «лягушечки»?).

В переулке Маяковского можно успеть все – и насмотреться красот, и подивиться названиям заведений, и открыть глаза от удивления, и посидеть себе в не похожем на другие уютненьком местечке за чашечкой кофе.

И еще. Есть у переулка еще одна примета: в нем очень часто что-то меняется, строится, пристраивается, исчезает и появляется новое. Иногда не успеваешь и уследить.

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