Как юрист стал волонтером и успевает помогать в трех областях Украины

Артём Булгару – украинский гагауз. Родился на юге Одесской области, в Измаильском районе. С началом войны он остановил деятельность своей юридической фирмы и открыл благотворительный фонд.

В сотрудничестве с подобными волонтерскими организациями Артем развернул широкую деятельность в трех областях на юге Украины, обеспечивая людей горячим хлебом и питьевой водой.

На раздаче горячего хлеба в Николаеве

– Час-полтора – весь процесс. Замешивается тесто, затем отстаивается, выпекается и разлагается по пакетам. Это занимает около полутора часов, — говорит Татьяна Мамчур, сотрудница модульной пекарни в Николаеве. — Во время войны нужно еще больше любить людей и сочувствовать им. Здесь много переселенцев. Все они приходят каждый день и получают помощь.

В очереди за свежим душистым хлебом, как всегда, много людей. Практически все уже знают друг друга. У каждого – своя история пережитого.

– Мы – переселенцы. Приехали из Луганской области, а сейчас живем здесь. Приходим, чтобы выпить чаю, получить хлеб. Он очень вкусный, все хорошо. Но мы здесь живем в ожидании, когда освободят наш дом, тогда и уедем. Скорее эта война закончилась, – почти со слезами на глазах говорит Людмила, получив ароматный хлеб.

Рядом с ней дед Федор. Он пытается шутить:

– У меня есть две соседки-бабушки. Одной восемьдесят два года, другой восемьдесят пять. Я самый молодой, значит. Они говорят: «Давай, дедушка, принеси нам хлеба». Вот и приходится бегать.

— Армии нужно помогать – вот в чем дело. Мы тоже помогаем, чем можем. И каждый раз, когда пополняем счет на телефоне, донатим на ВСУ по 100 гривен, — говорит дед Андрей, который уже подружился с дедом Федором.

В течение последнего года Артем Булгар пять-шесть дней в неделю в пути. Сегодня он также в Николаеве:

– Здесь мы раздаем горячие обеды, чай, кофе, свежий хлеб, который выпекается в нашей пекарне. Сама пекарня – модульная, она работает автономно. Ее можно установить где угодно. Мы раздаем хлеб не только здесь, но и присылаем его в Херсонскую область. Предоставляем общественным организациям, которые к нам обращаются — это разные структуры, объединяющие людей с инвалидностью, служба социальной защиты и организации, которые занимаются сиротами.

После начала полномасштабной войны в Украине Артем Булгару создал благотворительный фонд «Буджак релиф» и обеспечивает гуманитарной помощью всех, кто нуждается в юге страны.

— В начале волонтерской деятельности я стал знакомиться с фондами и волонтерскими организациями. Чуть позже наладил контакты со своими турецкими партнерами. Фонд «IBC» – это турецкий благотворительный фонд. Мы начали работать вместе, открыли в Болграде гуманитарный хаб. Сейчас работаем в трех областях: Одесской, Николаевской и Херсонской, – рассказывает волонтер.

В Николаеве почти год назад установлен шелтер, являющийся пунктом несокрушимости. Зимой сюда приходило около 1000 человек каждый день, а летом – от 600 до 800 человек. Все они получают здесь разную помощь.

Шелтер в Николаеве также место единения. Сюда люди приходят пообщаться, найти поддержку и единомышленников.

Вода каждый день едет в Херсон

В апреле этого года благотворительный фонд Артема начал системно работать и в Херсоне. А после шестого июня благодаря донорам и неравнодушным людям Артем развернул там более мощную деятельность и установил большие бочки с питьевой водой.

— Этот проект мы начали в Херсоне, но впоследствии расширили его еще на часть Николаевской области – Баштанковскую и Снегиревскую общины. В Херсоне установлены семь резервуаров для воды общей емкостью 30 тонн. Каждый день туда привозит воду наш автомобиль. Поэтому мы пополняем запасы воды во всех резервуарах не только в Херсонской, но и в Николаевской области, — показывает результаты своей деятельности волонтер. А рядом – жители Херсона.

– У нас очень большие проблемы с питьевой водой. Из крана ее пить невозможно. Мы очень благодарны, что нам в удобном месте установили бочку. Она спрятана за домом, чтобы немного обезопасить от прилетов. Поэтому мы очень благодарны за помощь. Всё будет Украина! Итого — к победе! – говорит Наталья.

А у Артема Булгара новые планы и поиск возможностей увеличить объемы гуманитарной помощи, чтобы как можно больше людей смогли получать все необходимое.

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