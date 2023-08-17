Родительский бюджет: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

С 1 сентября для большинства школьников обучение должно начаться в офлайн-формате. Но при условии, что в школе есть надежное укрытие. Перед родителями встает вопрос: что купить ребенку в школу и сколько это стоит?

Мы проанализировали цены на популярной торговой площадке и подсчитали, сколько примерно обойдется школьный бюджет.

Согласно данным OLX, спрос на школьные принадлежности в 2023 году увеличился на 30% по сравнению с 2022 годом, а бюджет подрос примерно на 15%. На рюкзак, школьную форму, спортивную одежду, обувь и канцелярию придется потратить около 4110 гривен. В прошлом году на аналогичный комплект было потрачено 3600 гривен.

Список необходимых вещей в школу:

Брюки или юбка на первый звонок – цены стартуют от 180 до 400 грн.;

Рубашка или блузка на праздник – от 130 до 350 грн.;

Два комплекта одежды на каждый день (брюки, майка, кофточка) – 1500 грн.;

Кроссовки на каждый день – от 410 до 700 грн.;

Сменная обувь – от 250 до 350 грн.;

Носки (5 пар) – 100 грн.;

Нижнее белье (3 комплекта) – от 200 до 420 грн.;

Спортивный костюм – от 300 до 580 грн.;

Футболка (2 шт.) – от 130 до 400 грн.;

Спортивная обувь – от 300 до 470 грн.;

Рюкзак – от 469 до 3000 грн.;

Набор тетрадей (в клетку, линейку, нотные, для рисования и т.п.) – от 300 до 1500 грн.;

Набор канцтоваров (ручки, карандаши, краски и т.п.) – от 320 до 2000 грн.

Школьная форма составляет большую часть расходов. Чтобы полностью обновить гардероб в школу, включая спортивный костюм и кроссовки, придется потратить в среднем более 2400 грн.

Канцелярию нужно обновлять каждый год, поэтому тетради, ручки, карандаши, дневник и пенал в среднем обойдутся в 750 грн.

Рюкзак – один из главных атрибутов школьника. Средняя цена нового рюкзака составляет 1020 гривен. Ортопедические рюкзаки украинского или иностранного производства стоят около 2500 грн. В некоторых рюкзаках в комплекте входят пенал и сумка для спортивной одежды/сменной обуви. В таком случае цена может достигать 3200 грн. На старые коллекции попадаются скидки.

Учебные принадлежности для первоклассника, если покупать их отдельно, а не набором, по нашим подсчетам обойдется в 995 грн. Как вариант, можно выбрать набор первоклассника, который содержит сразу все необходимые принадлежности. Он стоит около 1000 грн.

Набор изобразительного искусства и уроков трудового обучения – 400 грн.

Ланчбокс и бутылочка для воды будут стоить 300-350 грн. Конечно, их можно заменить обычным пластиковым контейнером и бутылкой и сэкономить деньги.

Дополнительные расходы тоже учитываем. Для детей, изучающих английский язык, предлагают приобрести учебник и тетрадь для изучения языка.

Еще одна потенциальная статья расходов может касаться отчислений на ремонт пострадавшей от боевых действий школы или на обустройство внутри бомбоубежища для детей.

Также следует помнить, что согласно приказу Министерства здравоохранения №682, каждый ученик обязан ежегодно предоставлять справку о состоянии своего здоровья.

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