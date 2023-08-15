За партой или онлайн? Как в Одессе готовятся к новому учебному году

Министерство образования Украины рекомендует учебным заведениям страны с первого сентября восстановить полноценное очное обучение. А чтобы это стало возможным — обеспечить их укрытиями. Об укрытиях, учебном процессе во время войны и свободе выбора мы говорили с директором департамента образования и науки Одесского горсовета Еленой Буйневич.

Не секрет, что три года «дистанционки» на качестве образования отразились не лучшим образом. Но захотят ли родители после последней масштабной бомбардировки Одессы выбрать для своих детей очный формат школьных занятий?

Родители смогут выбрать форму обучения

— Очное обучение более эффективно, чем дистанционное, — признает Елена Буйневич. — Это касается общения детей и между собой, и с учителями. А наше задание — обеспечить возможность родителям выбрать форму обучения ребенка. И сделать так, чтобы в школах хватило мест для всех детей, решивших учиться очно.

Возможность учиться в классе в Одессе зависит сегодня от наличия в школах укрытий. И до первого сентября, заверяют в департаменте образования, в учебных заведениях города будет оборудовано порядка сотни таких убежищ.

— Пока что 70% родителей выбрали очную форму обучения. Но сейчас, после последнего обстрела Одессы, когда были повреждены школы и детсады, мы повторим опрос, — говорит Елена Валерьевна. — Когда мы приехали в детский сад, где выбило окна, родители, которые там уже убирали, просили открыть садик поскорей. Им на работу выходить надо. А родители школьников, наоборот, говорят, что передумали, — ребенка оставим дома.

Как подготавливаются убежища в Одессе

— Родители должны знать, что классические, противорадиационные бомбоубежища, которые должны уберечь от прямого попадания ракеты, есть только в четырех учебных заведениях города, — не скрывает чиновница. — Все остальные — первичные укрытия.

Обустраивают их в подвалах или погруженных цокольных помещениях, имеющих высоту потолка не менее 1,7 метра, определенную ГСЧС толщину стен, железные двери. Окон там быть не должно либо их следует забаррикадировать мешками с песком. В укрытия нужно провести вентиляцию, канализацию, освещение, отопление и пожарное оповещение. Обязательно наличие запаса воды, продуктов, медикаментов.

Приблизительно в 90 учебных заведениях города убежища оборудовать невозможно. В зданиях нет подвалов либо они не подходят. В двух школах город планирует установить модульные бетонные укрытия — каждое на 250 мест, а в одном детском саду — на 100 мест. Размещены такие укрытия будут в Пересыпском и Киевском районах. Использовать их смогут не только школьники, но и местные жители.

Кстати, выяснилось, что на установку модульных укрытий требуется меньше времени, чем на ремонт подвалов.

Учебные смены будут совпадать с убежищами

Заниматься очно школьникам придется в две смены, так как занятия теперь зависят от количества мест в убежище. Предусмотрены в укрытиях и уроки.

— Есть укрытия, где можно посадить детей по классам — там учебный процесс продолжается. Но это возможно не везде, — говорит Елена Буйневич. — Нужно понимать, что когда 300 детей находятся в одном помещении (даже если условно поделить их на классы), то учитель не докричится до каждого ребенка. И мы все-таки сосредотачиваемся не на учебном процессе в этом случае, а на психологической поддержке детей. Стремимся отвлечь их, уменьшить критический уровень стресса. А уроки — уже после отбоя тревоги. Я, как детский психолог, считаю, что учебный процесс — не первоочередной, когда ребенок в опасности.

Что будет с учебной программой

Уроки в школах будут проходить только по основным предметам, требующим контакта ученика с учителем. В первую очередь, это математика, физика, химия, украинский и иностранный языки.

Существенных изменений в учебной программе не предполагается. Даже по иностранному языку — хотя президент предложил изучать английский язык начиная с детского сада.

— Объективно программы по иностранному языку неплохие, — полагает педагог. — А вот реализация этих программ… Учебники и рабочие тетради, которые дают возможность ребенку с интересом изучать иностранный язык — альтернативные, негосударственные. И очень дорого стоят. А сейчас будет проблема еще и с преподавателями, так как люди, владеющие иностранными языками, неплохо трудоустраиваются за рубежом. У нас вакансии преподавателей почти по всем предметам. А все последние годы и ковид, и война этому способствуют. Когда не было света, учителя вынуждены были выходить на уроки из кафе и паркингов. Сложности в поисках педагогов есть, конечно же, и сегодня. А в детских садах ситуация еще хуже. Ведь с начала войны их сотрудников перевели на режим «простой».

Как будут работать детские сады

С детскими садами ситуация намного сложнее. Сегодня в Одессе работает 41 садик. Мест для всех желающих не хватает. Сейчас их стало втрое меньше, чем было до войны.

— Если садик рассчитан на 300 детей, то укрытие — на 70-80. А принимать детей в несколько смен в этих учреждениях невозможно. Но с 1 сентября в детсадах появятся группы кратковременного пребывания, — обещает директор департамента. — Таким образом, хотя бы несколько раз в неделю родители смогут оставить детей с воспитателем.

Всего в Одессе были повреждены семь детских садов и четыре школы.

— Один пострадавший садик на Слободке мы уже запустили. Садик, который принимает детей с проблемами зрения, откроем на днях, — рассказывает Елена Буйневич. — Родителям я хочу просто поклониться. Родители, педагоги, волонтеры уже вынесли весь мусор. Красный Крест помог нам с пленкой и брезентом для окон. Хочу отметить благотворительный фонд «Добрый самарянин». Я даже не звонила, не просила — сами сразу откликнулись, предложили помощь.

А вот детский сад на Сабанеевом мосту восстановить будет сложно — там очень серьезные повреждения. Правда, учитывая близость моря, его и не открывали. Педагоги работали дистанционно — проводили с детьми часовые развивающие занятия онлайн.

— Но это был отремонтированный, просто «кукольный» садик, — вспоминает Елена Валерьевна. — Очень жаль работы, денег, сердца, души, в него вложенных.

Как восстанавливают поврежденные учебные заведения

На ремонт поврежденных учебных заведений выделены деньги из городского бюджета. Помогают их восстановить и неравнодушные одесситы.

— Знаете, я всегда очень критически к этому относилась, — подчеркивает Елена Буйневич. — Недавно одна волонтерская организация предложила нам провести ремонт в укрытии. Я отказалась, потому что есть определенные стандарты ремонта в таких помещениях. Но после последней бомбардировки Одессы родители, выпускники пришли на помощь. В 43-й школе, например, выпало почти 100 окон. И родители с выпускниками начали собирать деньги, чтобы помочь их восстановить. Желание внести свой вклад в помощь своей родной школе — это святое стремление, которое, наверное, делает нас людьми и дает возможность легче перенести все то, что на нас всех сейчас навалилось.

Кто даст гарантию безопасности

— Хотелось бы обратить внимание одесситов, — подчеркивает Елена Буйневич. — Я слышу странные вопросы: гарантируем ли мы безопасность детей в учебных заведениях во время обстрелов? Такие родители должны понимать, что не мы запускаем ракеты. Нет в Украине сегодня абсолютно безопасных мест. Даже бомбоубежища не являются абсолютно безопасными. Мы в школах отвечаем исключительно за то, чтобы во время воздушной тревоги отвести детей в укрытие. А за то, что ракеты летают, и что выдержат ракету первичные укрытия, педагог отвечать не может. Мы делаем выбор: остаемся в Украине, поддерживаем свою страну. Но понимаем, что тут опасно.

Статистика по региону: как будут работать школы в Одесской области?

В режиме офлайн с первого сентября будет работать 641 школа в Одесской области, это почти 90% от общего количества. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

По его словам, возможность сесть за парты получат 213 тысяч школьников Одесского региона, в том числе 21622 первоклассника.

— Также в учебные заведения области вернулось около девяти тысяч соискателей образования, которые учились дистанционно, находясь за границей. За границей продолжают находиться 40286 детей. Кроме того, в школы региона зачислено более 6500 детей-переселенцев, — отметил Лончак.

Новости для учеников: учебный год будет длиннее

Школьники Одессы и области проведут в этом учебном году за партами на месяц дольше. Продолжительность учебного года была установлена Кабинетом министров 28 июля.

О продолжительности учебного года и его организации говорится в Постановлении Кабмина «О начале учебного года во время военного положения». Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что новый учебный год продлится с 1 сентября

2023 года по 28 июня 2024 года. Обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой отдельной административно-территориальной громаде должны областные военные администрации. Также местные власти обязаны построить комфортные и качественные укрытия для обеспечения безопасности детей.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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