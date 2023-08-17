Батьківський бюджет: скільки коштує зібрати дитину до школи у 2023 році

З 1 вересня для більшості школярів навчання має розпочатися в офлайн-форматі. Але за умови, якщо у школі є надійне укриття. Для батьків постає питання: що купити дитині до школи і скільки це коштує?

Ми проаналізували ціни на популярному торговому майданчику і підрахували скільки приблизно обійдеться шкільний бюджет.



Згідно з даними OLX, попит на шкільне приладдя у 2023 році збільшився на 30% порівняно з 2022 роком, а бюджет підріс приблизно на 15%. На рюкзак, шкільну форму, спортивний одяг, взуття та канцелярію доведеться витратити близько 4 110 гривень. Минулого року за аналогічний комплект було викладено 3600 гривень.

Список необхідних речей до школи:



Штани чи спідниця на перший дзвінок – ціни стартують від 180 до 400 грн.;

Сорочка чи блузка на свято – від 130 до 350 грн.;

Два комплекти одягу на кожен день (штани, майка, кофточка) – 1500 грн.;

Кросівки на кожен день – від 410 до 700 грн.;

Змінне взуття – від 250 до 350 грн.;

Шкарпетки (5 пар) – 100 грн;

Спідня білизна (3 комплекти) – від 200 до 420 грн;

Спортивний костюм – від 300 до 580 грн;

Футболка (2 шт) – від 130 до 400 грн;

Спортивне взуття – від 300 до 470 грн;

Рюкзаки – від 469 до 3000 грн;

Набір зошитів (у клітинку, лінійку, нотні, для малювання тощо) – від 300 до 1500 грн;

Набір канцтоварів (ручки, олівці, фарби тощо) – від 320 до 2000 грн.

Шкільна форма становить більшу частину витрат. Щоб повністю оновити гардероб до школи, включаючи спортивний костюм та кросівки, доведеться витратити в середньому понад 2400 грн.

Канцелярію треба оновлювати щороку, тому зошити, ручки, олівці, щоденник та пенал у середньому обійдуться у 750 грн.

Рюкзак – один із головних атрибутів школяра –. Середня ціна на новий рюкзак складає 1020 гривень. Ортопедичні рюкзаки українського чи іноземного виробництва коштують приблизно 2500 грн. У деяких рюкзаках в комплект входять пенал і сумка для спортивного одягу/змінного взуття. У такому разі ціна може сягати 3200 грн. На старі колекції трапляються знижки.

Навчальне приладдя для першокласника, якщо купувати їх окремо, а не набором, за нашими підрахунками коштуватиме 995 грн. Як варіант, можна вибрати набір першокласника, який містить відразу все необхідне приладдя. Він коштує приблизно 1000 грн.

Набір для образотворчого мистецтва та уроків трудового навчання – 400 грн.

Ланчбокс та пляшечка для води коштуватиме 300-350 грн. Звичайно, їх можна замінити звичайним пластиковим контейнером та пляшкою і заощадити кошти.



Додаткові витрати теж враховуємо. Для дітей, які вивчають англійську мову, пропонують придбати підручник та зошит для вивчення мови.

Ще одна потенційна стаття видатків може стосуватися відрахувань на ремонт школи, що постраждала від бойових дій, або на облаштування всередині бомбосховища для дітей.

Також слід пам’ятати, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я №682 кожен учень зобов’язаний щорічно надавати довідку про стан свого здоров’я.

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