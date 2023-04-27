Отель для животных: где в Одессе оставить питомца на несколько дней

Оставить своего питомца в Одессе можно в нескольких гостиницах для животных. Такая услуга может пригодиться, если срочно нужно уехать, а любимого кота или собаку не с кем оставить. В отелях для питомцев за постояльцами присмотрят, выгуляют, накормят и даже развлекут. Где их найти такие гостиницы во время войны читайте далее.

Отель для животных «Счастливчик»

Могут приютить котов и собак, цена содержания зависит от возраста, веса, темперамента домашнего любимца, а также от количества выгула в день:

кошки — от 250 гривен в сутки;

собаки — от 300 гривен в сутки.

В стоимость входит проживание в отдельном номере с теплым полом, вентиляцией и кондиционированием, прогулки на территории отеля, ежедневные видеоотчеты и игры. С собой взять ветеринарный паспорт (обязательно), корм, с учетом количества дней проживания питомца, коврик или лежанку, миску для воды и еды, полотенце и игрушки.

Дополнительные услуги: выезд на море или в парк, услуги грумера, обзор ветеринара, зоотакси.

Личный сайт: luckydog.org.ua.

Телефон: (096) 877-67-22.

Адрес: село Нерубайское, переулок Смелый, 14-б.

Гостиница для животных «Лайка»

Здесь можно оставить кошек, собак, енота и даже лису во время поездки или по семейным обстоятельствам:

кошки — 350 гривен в сутки;

собаки — 400 гривен.

Обеспечат свежим кормом и чистой водой, с собакой гуляют три раза в день на закрытой территории. С собой можно взять корм или консервы, а так же лоток с наполнителем для кошек или собак.

Дополнительная услуга: есть возможность предварительно прийти на экскурсию в гостиницу.

Личный сайт: laika.od.ua.

Телефон: (094) 954-02-20.

Адрес: улица Хуторская, 101-г.

Гостинично-кинологический комплекс «Dog palace»

В комплексе предусмотрено проживание для собак в отдельных номерах — цена 400 гривен в день. В стоимость входит уход и уборка за животным, трехразовый выгул, фото и видеоотчет. От владельца необходим корм и паспорт с отметками о прививках.

Дополнительные услуги: зоотакси, также могут отвезти к грумеру или ветеринару, есть тренировки у профессиональных кинологов, купание, чистка зубов и массаж.

Личный сайт: страница в «Инстаграм» — dog_palace_odessa.

Телефон: (096) 09-77-097.

Адрес: Самолетная улица, 41-а.

Гостиница для животных «Zooparking»

Гостиница находится в частном секторе. Предлагают отдельные и просторные вольеры с мисочками и лежанками (у котов с лотками) для животных. Есть огражденный выгул без поводков.

кошки — 100 гривен в сутки;

собаки — 200-400 гривен в сутки.

В стоимость входит выгул два или три раза в день, кормление согласно рекомендациям хозяина питомца, осмотр ветврача. С собой взять корм для питомца, наполнитель для лотка, ветеринарный паспорт необязательно. Предоставляют ежедневные фото и видеоотчеты.

Дополнительные услуги: груминг и зоотакси.

Личный сайт: страница в «Инстаграм» — zooparking_odessa.

Телефон: (067) 32-600-67 или (050) 20-60-801.

Адрес: 1-й Пересыпский спуск, 1.

Дневной садик «Собача дача»

Салон груминга для собак и кошек предлагает услугу дневного садика. В садике могут перебывать только собаки:

до 4 часов — 300 гривен;

до 8 часов — 400 гривен.

За питомцем смотрят и выводят на прогулку. Перед тем как оставить собаку в садике, хозяин заполняет анкету, где подробно описывает особенности здоровья и характер животного. Собака должна быть здоровой, обработанной от паразитов и иметь прививки.

Дополнительные услуги: грумер для кошек и собак с ветеринарным образованием, продажа корма и аксессуаров для животных, занятия по кинологу и зоотакси.

Личный сайт: страница в «Инстаграм» — sobacha_dacha.

Телефон: (066) 26-13-861.

Адрес: улица Семинарская, 26/28.