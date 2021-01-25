Мы давно привыкли самостоятельно устранять незначительные проблемы со здоровьем. Это касается не только приема ферментов (препаратов, нормализующих пищеварение) или анальгетиков (болеутоляющих), но и более серьезных лекарств. В частности, антибиотиков.

За время пандемии коронавируса употребление антибиотиков значительно выросло. Причем не всегда антибиотики прописывает врач, часто люди назначают их себе сами. В связи с этим в Минздраве снова заговорили о продаже антибиотиков только по рецептам (первые попытки были озвучены еще в 2018 году). Насколько это оправданно и готовы ли мы к этому?

Чем озабочена мировая медицина?

По мнению инфекционистов, антимикробные препараты (антибиотики) увеличили продолжительность человеческой жизни в среднем на 20 лет. Сегодня мировое медицинское сообщество активно борется с безответственным приемом противомикробных лекарств.

Новых антибиотиков не производят уже 15 лет. А те, что есть на сегодняшний день, по мнению представителей Всемирной организации здравоохранения, используются нерационально. Специалисты отмечают, что избыточное и неправильное использование антибиотиков приводит к появлению устойчивости к ним. В результате уже сейчас не всегда удается победить бактериальные инфекции с помощью лекарств, которые раньше помогали.

Ситуация усложнилась с распространением коронавирусной болезни. И хотя уже все слышали о том, что вирусы антибиотиками не лечатся, антибиотики по-прежнему популярны. С одной стороны, некоторые врачи (и не только в нашей стране) безосновательно прописывают антибактериальные препараты – так, на всякий случай. С другой стороны, не обращаясь к врачу, люди часто назначают их себе сами. Неправильное использование антибиотиков не только приводит к появлению устойчивых к лечению бактерий, но и создает риск побочных эффектов. Именно поэтому антибиотики должен назначать врач.

Факт В 5-6 раз выросло потребление антибиотиков в Украине в период пандемии.

Лекарства – после посещения врача

В большинстве стран Западной Европы и США купить антибиотики без консультации со специалистом нельзя. Их назначают только при наличии серьезных показаний и продают исключительно по рецепту врача. Хотя без лазеек не обходится.

ФРАНЦИЯ. Подавляющее большинство лекарств, даже самые привычные и безобидные, продаются по рецептам. Причем рецептурные препараты подлежат денежному возмещению.

ГЕРМАНИЯ. Антибиотики и сильнодействующие обезболивающие продаются только по рецептам. Но получить лекарства по рецепту можно не выходя из дома. Аптеки в небольших городах доставляют медикаменты на дом старикам или тяжело больным клиентам.

ФИНЛЯНДИЯ. Для приобретения большинства лекарств, в том числе антибиотиков, понадобится рецепт. Он действителен в течение двух лет с момента его выписки. В основном стоимость лекарств, приобретенных по рецептам, пациентам компенсирует государство.

США. Антибиотики в аптеках отпускают только по рецептам. Вместе с тем, каждый четвертый житель страны принимает «левые» антибиотики. Их можно купить на блошиных рынках, у друзей или родственников, в зоомагазинах или в Интернете. Без рецепта антибиотики приобретаются, когда медицинская страховка не покрывает расходы на лечение, а также когда больной не может позволить себе оплатить посещение врача.

Что хотят изменить у нас?

В Украине с 1 апреля этого года, как и в Европе, планируют отпускать антибиотики по рецептам (электронным, как и в случае с «доступными лекарствами»). А еще – контролировать, в каких случаях врачи выписывают антибиотики. Такой контроль будет возможен, если все медучреждения первичного звена перейдут на электронный учет.

Озвученные меры помогут, по мнению чиновников, бороться с самолечением украинцев. А кроме того, избавят фармацевтов от лишних «бумажек» – старых рецептов, которые аптеки должны хранить в течение года на случай проверки. Также электронный учет даст понимание о том, в каких количествах и какие лекарства Украина должна производить или закупать за рубежом.

Надо или не надо вводить продажу антибиотиков по рецептам и какие в связи с этим могут быть трудности, обсуждают и рядовые украинцы. Например, в одной из самых популярных социальных сетей «Фейсбук» мнения разделились, и с аргументами пользователей вряд ли поспоришь.

Мнение врачей

В большинстве своем медработники все же поддерживают продажу антибиотиков по рецептам. Но для начала рекомендуют усилить контроль за работой аптек и отпуском лекарств, а уже после этого составлять список рецептурных и безрецептурных препаратов.

Мнения «за»

Віка Віка

«Антибиотики пьют все, кому не лень, и к ним вырабатывается иммунитет. Врач должен смотреть, надо или не надо назначать лекарство».

Тетяна Рабчинська

«Правильно, так должно быть, антибиотики должен прописать врач».

Татьяна Мищенко

«Это верно, еще бы контролировали лекарства, поступающие в продажу, чтобы было меньше подделок».

Важно! МОЗ Украины в очередной раз призывает украинцев не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу.

Мнения «против»

Елена Гладкая

«Вся семья переболела ковидом. К врачу не смогли дозвониться. Трубку не брала. Лечились по Интернету. Антибиотики и другие лекарства брала, что придумала. А наш врач и до сих пор трубку не берет».

Тинчук Алекс

«Если бы не антибиотики, которые покупали сами в аптеке, я бы уже «крякнул» от пневмонии. Семейный врач раз в три дня эсэмэску присылал: «Как вы там?» – и все».

Галина Дробная

«Пока попадешь к семейному врачу, может быть упущено время».

Галина Тимошенко

«Во-первых, врач не всегда назначает оптимальный антибиотик, который есть или который можно найти в аптеках. А во-вторых, квалификация многих врачей (пишу как врач) на сегодняшний день оставляет желать лучшего…»

Валентина Кудряшова

«Не стоит! Только для продолжения реформы галочку поставить – мы освоили электронные рецепты, а для людей очередная морока».

Ирина Федотова

«Не во всех аптеках выдают лекарства по электронным рецептам».

Нина Сподобаева

«Идея может быть и хороша, но только не для народа Украины, где загублена медицина, и люди выживают как могут: по принципу «спасение утопающего – дело рук самого утопающего».

Вот так и «всплывают» из народа все проблемы: таки да – самолечение, плохая коммуникация врачей с пациентами, недостаточный профессионализм некоторых медработников, неотлаженный механизм предоставления электронных рецептов. И плюс к этому – еще не все украинцы подписали декларацию с семейным врачом.

А это значит, что получить рецепт в таком случае будет невозможно. Остается еще вариант – покупка лекарств через Интернет, но тут никто не застрахован от приобретения фальшивок.

Полезные телефоны Если связаться с семейным врачом не удалось или возникают другие вопросы, можно обращаться: в справочную службу Национальной службы здоровья Украины: 16-77 (звонки бесплатные); в контактный центр Министерства здравоохранения: 0-800-60-20-19 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Ольга Новикова

Ранее мы публиковали: Что нужно знать о применении антибиотиков? – разъяснение специалиста