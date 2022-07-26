Антибиотики по электронному рецепту: что изменится с 1 августа?

По данным Министерства здравоохранения (МОЗ), в нашей стране около 50% людей принимают антибиотики без назначения врача. Самолечение в некоторых случаях приводит к тяжелым последствиям для здоровья. А в глобальном масштабе – способствует развитию у бактерий устойчивости к медикаментам. То есть, когда будет надо, лечение антибактериальными препаратами не даст нужного результата. Чтобы избежать негативного влияния на организм, было принято решение продавать антибиотики по электронному рецепту. Как это будет происходить?

Что изменится в августе?

Электронные, или е-рецепты, на антибиотики – это первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарства. (Со временем, говорят в МОЗ, все рецептурные препараты будут продавать по е-рецептам).

Это значит, что, заболев, человек будет вынужден обратиться к врачу. Врач осмотрит пациента и примет решение – есть ли потребность в назначении антибиотика. Если да, врач выпишет рецепт в электронной системе, а на телефон пациента придет СМС с соответствующим кодом. Так сейчас происходит, когда выписывают рецепт по программе «Доступные лекарства».

Зачем все усложнять?

Самостоятельно назначенный антибиотик может вызвать побочные действия на слуховой нерв, почки, сердце, печень, желудочно-кишечный тракт или другие органы. Он также может дать аллергическую реакцию и привести к анафилактическому шоку. Именно поэтому врач должен назначать антибиотики и контролировать их прием.

В электронном рецепте будут указаны действующее вещество, его лекарственная форма (ампулы, таблетки) и дозировка. Кроме того, врач также укажет способ применения и продолжительность приема.

Важно знать о том, что врач должен распечатать справку с указанной информацией и кодом, заверить ее подписью и врачебной печатью. То есть, имея на руках такую справку, человек сможет прийти в любую аптеку и выбрать препарат, подходящий по цене. На информационной справке фармацевт поставит штамп «Отпущено» (укр. «Відпущено») и отдаст ее пациенту вместе с лекарством.

Срок действия е-рецепта на антибиотики, как и информационной справки, составит 30 дней.

Если у врача нет возможности выписать е-рецепт?

На сегодняшний день не во всех медучреждениях есть интернет, поэтому для перехода на электронный рецепт отведен период с 1 августа до конца этого года. То есть если учреждение работает с электронной системой здравоохранения (ЭСЗ), рецепт будет электронный. Если учреждение здравоохранения не подключено к ЭСЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Как быть переселенцам и волонтерам?

Переселенцы смогут получить е-рецепт у любого врача по месту своего пребывания.

В порядке исключения приобретать антибиотики без рецепта разрешат на территориях, которые находятся в районе активных боевых действий или в оккупации. Также без рецепта смогут покупать антибиотики военные администрации, подразделения Вооруженных сил, волонтерские и благотворительные организации.

Дадут ли рецепт на антибиотики, если нет декларации?

Рецепт на антибиотик должен выписать тот врач, который назначил лечение. Это может быть не только семейный доктор, но и, к примеру, ЛОР, окулист, пульмонолог как частного, так и государственного медицинского учреждения. Чиновники уточняют, что декларацию в данном случае иметь необязательно. Но необходимое условие – регистрация в электронной системе здравоохранения. Зарегистрировать пациента может врач, который будет выписывать рецепт.

Как теперь приобрести антибиотики для животных?

Что касается приобретения лекарственных препаратов для животных, то антибиотики, как и раньше, можно будет купить по рецепту ветеринара.

Можно ли по одному рецепту покупать лекарство несколько раз?

Повторный отпуск антибиотика по электронному рецепту или по информационной справке запрещен. При этом разрешается выписывать рецепт на лекарство в количестве, необходимом для продолжения или повторения курса лечения. При продаже меньшего количества лекарства в электронном рецепте делается соответствующая запись, а на информационной справке ставится штамп «Отпущено» с указанием проданного количества. По таким рецептам и информационной справке можно будет повторно приобрести оставшееся количество упаковок.

Продадут ли антибиотик без рецепта?

18 июля депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, который устанавливает ответственность за нарушение порядка продажи рецептурных препаратов. В частности, если законопроект будет подписан президентом, медицинских работников будут наказывать за назначение рецептурного лекарства без рецепта. А фармацевтов – за продажу рецептурного лекарства без рецепта или по недействительному рецепту. Так что при любом положении дел просто пойти в аптеку и купить антибиотик уже не получится.

Ольга Новикова