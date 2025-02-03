По версии обновленного рейтинга Numbeo, Одесса вместе с Лондоном, Парижем, Ницей и другими городами попала в 20-ку самых опасных городов Европы.

Согласно рейтингу исследовательской компании Numbeo, Самым опасным городом Европы стал Брэдфорд в Англии.

Далее следуют Марсель (Франция), Ковентри и Бирмингем (оба — Великобритания). Замыкают десятку лучших Неаполь (Италия), Льеж (Бельгия) и французские города Монпелье, Гренобль, Нант и Париж.

Одесса даже в условиях постоянных обстрелов российской армии оказалась только на 17-м месте списка, а город Днепр замыкает двадцатку опасных городов.

Самыми безопасными городами считаются Гаага, Мюнхен и Тронхейм.

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“Рейтинг был создан на основе нескольких критериев. Помимо реально измеряемого уровня преступности учитываются и субъективные восприятия. Принимаются во внимание опасения по поводу взломов, краж и нападений”, — говорится на сайте компании.

Numbeo – это онлайн-база данных, которую формируют пользователи со всего мира. Ее основал бывший программист Google в 2009 году. Рейтинг Crime Index публикуется дважды в год.

Напомним, в 2023-м году Одесса заняла 20-е место в списке самых опасных городов Европы.