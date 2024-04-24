Последствия ракетного удара по Одессе 24 апреля: повреждены дома и электросети, задерживаются поезда

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Как сообщала «Одесская жизнь», взрывы в Одессе раздались около 7 часов утра.

«Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились.

Враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов США», — прокомментировали в мэрии.

Над ликвидацией последствий атаки работают спасатели и все оперативные службы.

По информации мэрии, взрывной волной повреждено около 30 домов: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки. Ранение средней степени тяжести получила 43-летняя женщина, она госпитализирована.

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Работают оперативные штабы

В Хаджибейском районе на месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты оперативные штабы по адресам:

ул. 1-я Пригородная, 37-А

ул. 5-я Заводская,233.

Они будут работать сегодня до 19:00, завтра – с 9:00 до 17:00.

Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Часть Одессы обесточена, не ходят поезда

ДТЭК «Одесские электросети» сообщила, что во время атаки были повреждены воздушные линии электросетей. Часть Хаджибейского района города временно осталась без света. Энергетики уже выполняют аварийно-восстановительные работы.

Из-за утреннего обстрела Одессы в пути задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения:

№6201 Раздельная — Одесса

№6401 Колосовка — Одесса

№6341 Каролино-Бугаз — Одесса

№6253 Известнянка — Одесса

№6403 Мартыновская — Одесса

№6404 Одесса — Мартыновская

№6272 Одесса — Балта

№6304 Каролино-Бугаз — Одесса

Сообщается, что железнодорожники прилагают максимум усилий для возобновления движения в ближайшее время.

За движением поездов дальнего сообщения можно следить по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/