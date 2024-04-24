Одессу атакуют ракетами: в городе прозвучал взрыв, местами пропал свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Воздушных силах Украины сообщили об активности тактической авиации противника и ракетной опасности в восточных и южных регионах Украины.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одессе в 6:58 утра и уже через несколько минут в городе раздался мощный взрыв. После чего в воздух поднялся столб дыма.

Наши корреспонденты сообщают, что в некоторых районах пропал свет.

Мониторинговые каналы сообщают, что по Одессе запущены две крылатые авиационные ракеты. Официальной информации об атаке еще не поступало.