Одессу атакуют ракетами: в городе прозвучал взрыв, местами пропал свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Рашисты продолжают ежедневные воздушный террор Одесского региона. С раннего утра, 24 апреля, город атакуют ракетами, раздаются взрывы. В некоторых районах возникли перебои со светом.
В Воздушных силах Украины сообщили об активности тактической авиации противника и ракетной опасности в восточных и южных регионах Украины.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одессе в 6:58 утра и уже через несколько минут в городе раздался мощный взрыв. После чего в воздух поднялся столб дыма.
Наши корреспонденты сообщают, что в некоторых районах пропал свет.
Мониторинговые каналы сообщают, что по Одессе запущены две крылатые авиационные ракеты. Официальной информации об атаке еще не поступало.