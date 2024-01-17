Работа и обучение для ВПО: как Ренийская громада поддерживает переселенцев

Вакансии и обучение

Как проинформировал Анатолий Рошка, сегодня Служба занятости предлагает 60 вакансий: от сторожа до инженера. Есть вакансии в порту, на железной дороге, в медучреждениях, ЖКС.

Если переселенец не может найти работу по специальности, есть возможность получить другую профессию, пройдя бесплатное обучение на базе Одесского центра профтехобразования. Выбор большой – 32 профессии, причем учащимся предоставляется комфортное общежитие.

— Также в Одесском центре ПТО работают курсы целевого назначения, где оперативно, за три дня, можно получить документ государственного образца по одиннадцати специальностям, — сообщил директор центра занятости. — Скажем, человек владеет электрогазосваркой, но документа у него нет, поэтому в порт Рени, например, его без диплома на работу не возьмут. Он сдает экзамен, получает документ – и трудоустраивается уже как дипломированный работник.

Если человек выбрал другое учебное учреждение (например, учитель хочет дополнительно освоить специальность психолога), то он может получить ваучер на учебу на сумму, эквивалентную десяти прожиточным минимумам, это порядка 30 тысяч гривен. Причем для переселенцев, а также участников боевых действий, ветеранов войны и людей с инвалидностью нет ограничений по возрасту.

Гранты на развитие бизнеса

По государственной программе каждый гражданин Украины может получить микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса. Необходимо написать бизнес-план, зарегистрироваться через приложение «Дія». Главное условие для получения гранта – создать 1-2 рабочих места. Сумма гранта – от 50 до 250 тысяч гривен. В Ренийской громаде этой программой уже воспользовались 8 человек, правда, среди них переселенцев нет.

Отзыв о встрече от Бориса Н.

— Очень полезная встреча, много информации. Я заинтересовался возможностью получить грант на открытие бизнеса. Проживая второй год в Рени, заметил, что здесь очень сложно найти мастера на все руки – для устранения всяческих поломок в доме. Особенно остро нуждаются в таких услугах одинокие женщины и пенсионеры. В народе эту профессию называют «муж на час». Но для того, чтобы открыть свой ФОП и взять на работу партнера, мне необходимо приобрести дополнительные инструменты. Намерен написать бизнес-план.

Почему переселенцы не объединяются

В Ренийской громаде нет какого бы то ни было объединения внутренне перемещенных лиц, из-за чего, на наш взгляд, отсутствует коммуникация между переселенцами и органами местного самоуправления.

Почему же в Ренийской громаде переселенцы не объединяются, чтобы комплексно решать проблемы? Этот вопрос мы задали в группе «ВПО Ренійської громади» в телеграм-канале, состоящей из 526 участников.

В ответ получено более 50 комментариев. Наиболее часто высказываемые — три мнения:

Наталья Параскива: Не верю в результат, каждый должен решать свои проблемы самостоятельно

— Для чего объединяться? Зачем нужен лидер? Чтобы гуманитарку нам дали? Я уехала из Харькова — на мне даже лифчика не было (извините за подробности). В 5 утра выбежала из дому и больше не смогла в него вернуться, он сгорел дотла. У меня не было ничего. Был 10-летний ребенок и 92-летняя бабушка… В Рени столкнулась и с властью, и с друзьями этой власти, и с менталитетом. На мне пытались нажиться, обдурить, даже угрожали. Иногда было ощущение, что попала в 90-е. Но я хочу жить! И буду добиваться своего! Сейчас у меня есть дом (считаю, что дешевле купить халупку и сделать ремонт, чем платить 10 тысяч в месяц), есть работа (зарплата не ахти, но жить можно, если не снимать жилье), мой ребенок ходит в школу (ему нравится, это главное!), бабушку, правда, похоронила. Я просто продолжаю жить. Не надо сидеть и ждать гуманитарку. Это не цель, это ничегонеделанье. Действуйте. Только вы можете улучшить свое положение. И для этого вам лидер не нужен, никто не решит вашу проблему лучше вас.

Жанна: Среди ВПЛ Ренийской громады нет лидера

— Уважаемые участники чата, вопрос был задан, почему мы не соединяемся? В ответах мы переходим на личные обиды. А объединить наши усилия может грамотный лидер, который будет нами двигать в нужном направлении… Каждый из нас считает, что сделает кто-то или как-то всё наладится, никто не хочет идти в открытую. Я лично тоже не иду, не добиваюсь, не решаю.

Анастасия: Не рассматриваю Рени как город для постоянного проживания

— Наверное, потому, что очень не многие рассматривают город Рени как постоянный город для проживания. Знаю многих, кто вернулся домой. Кому некуда возвращаться, выбирают города побольше. Кто-то живёт на два города.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.