Робота та навчання для ВПО: як Ренійська громада підтримує переселенців

Вакансії та навчання

Як поінформував Анатолій Рошка, сьогодні Служба зайнятості пропонує 60 вакансій: від сторожа до інженера. Є вакансії в порту, на залізниці, в медустановах, ЖКС.

Якщо переселенець не може знайти роботу за фахом, є можливість отримати іншу професію, пройшовши безкоштовне навчання на базі Одеського центру профтехосвіти. Вибір великий — 32 професії, причому учням надається комфортний гуртожиток.

— Також в Одеському центрі ПТО працюють курси цільового призначення, де оперативно, за три дні, можна отримати документ державного зразка за одинадцятьма спеціальностями, — повідомив директор центру зайнятості. — Скажімо, людина володіє електрогазозварюванням, але документа в неї немає, тож у порт Рені, наприклад, її без диплома на роботу не візьмуть. Вона складає іспит, отримує документ — і працевлаштовується вже як дипломований працівник.

Якщо людина обрала іншу навчальну установу (наприклад, учитель хоче додатково освоїти спеціальність психолога), то вона може отримати ваучер на навчання на суму, еквівалентну десяти прожитковим мінімумам, це приблизно 30 тисяч гривень. Причому для переселенців, а також учасників бойових дій, ветеранів війни та людей з інвалідністю немає обмежень за віком.

Гранти на розвиток бізнесу

За державною програмою кожен громадянин України може отримати мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Необхідно написати бізнес-план, зареєструватися через застосунок «Дія». Головна умова для отримання гранту — створити 1-2 робочих місця. Сума гранту — від 50 до 250 тисяч гривень. У Ренійській громаді цією програмою вже скористалися 8 осіб, щоправда, серед них переселенців немає.

Відгук про зустріч від Бориса Н.

— Дуже корисна зустріч, багато інформації. Я зацікавився можливістю отримати грант на відкриття бізнесу. Проживаючи другий рік у Рені, помітив, що тут дуже складно знайти майстра на всі руки — для усунення всіляких поломок у домі. Особливо гостро потребують таких послуг самотні жінки та пенсіонери. У народі цю професію називають «чоловік на годину». Але для того, щоб відкрити свій ФОП і взяти на роботу партнера, мені необхідно придбати додаткові інструменти. Маю намір написати бізнес-план.

Чому переселенці не об’єднуються

У Ренійській громаді немає жодного об’єднання внутрішньо переміщених осіб, через що, на наш погляд, відсутня комунікація між переселенцями та органами місцевого самоврядування.

Чому ж у Ренійській громаді переселенці не об’єднуються, щоб комплексно вирішувати проблеми? Це запитання ми поставили в групі «ВПО Ренійської громади» в телеграм-каналі, що складається з 526 учасників.

У відповідь отримано понад 50 коментарів. Найбільш часто висловлювані — три думки:

Наталя Парасківа: Не вірю в результат, кожен має вирішувати свої проблеми самостійно

— Для чого об’єднуватися? Навіщо потрібен лідер? Щоб гуманітарку нам дали? Я поїхала з Харкова — на мені навіть ліфчика не було (вибачте за подробиці). О 5 ранку вибігла з дому і більше не змогла в нього повернутися, він згорів дотла. У мене не було нічого. Була 10-річна дитина і 92-річна бабуся… У Рені зіткнулася і з владою, і з друзями цієї влади, і з менталітетом. На мені намагалися нажитися, обдурити, навіть погрожували. Іноді було відчуття, що потрапила в 90-ті. Але я хочу жити! І буду домагатися свого! Зараз у мене є будинок (вважаю, що дешевше купити халупку і зробити ремонт, ніж платити 10 тисяч на місяць), є робота (зарплата не дуже, але жити можна, якщо не винаймати житло), моя дитина ходить до школи (їй подобається, це головне!), бабусю, щоправда, поховала. Я просто продовжую жити. Не треба сидіти і чекати гуманітарку. Це не мета, це байдикування. Дійте. Тільки ви можете поліпшити своє становище. І для цього вам лідер не потрібен, ніхто не вирішить вашу проблему краще за вас.

Жанна: Серед ВПО Ренійської громади немає лідера

— Шановні учасники чату, запитання було поставлено, чому ми не з’єднуємося? У відповідях ми переходимо на особисті образи. А об’єднати наші зусилля може грамотний лідер, який буде нами рухати в потрібному напрямку… Кожен з нас вважає, що зробить хтось або якось все налагодиться, ніхто не хоче йти у відкриту. Я особисто теж не йду, не добиваюся, не вирішую.

Анастасія: Не розглядаю Рені як місто для постійного проживання

— Напевно, тому, що дуже мало хто розглядає місто Рені як постійне місто для проживання. Знаю багатьох, хто повернувся додому. Кому нікуди повертатися, вибирають міста побільше. Хтось живе на два міста.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.