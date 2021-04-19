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Путешествуем по Одесской области: чем примечательна уютная Ивановка (видео)

Путешествуем по Одесской области: чем примечательна уютная Ивановка (видео)

Продолжаем цикл занимательных видеопутешествий по городам и весям Одесчины. И сегодня мы направимся в Ивановку – уютный поселок городского типа, расположенный в 75 километрах от Одессы.

Поселок Ивановка на год старше Одессы – первое поселение здесь появилось в 1793 году. Тогда участник русско-турецкой войны майор Баранов в награду за верную службу получил в южных степях три тысячи десятин земли. Первое появившееся здесь село в честь владельца назвали Малобарановкой. Как и другие села области, его традиционно населяли беглые крепостные.

Благодаря удачному расположению села — на дороге, ведущей из Одессы в Балту и далее на Киев, оно быстро стало приобретать черты местечка. На ярмарке в Малобарановке жители нескольких губерний торговали скотом и оптовыми партиями продуктов.

В 1826 году Малобарановка получила статус местечка. Через 30 лет ее владельцем стал поляк Ян Лемпер – он выкупил село у наследников майора и переименовал его в Яновку.

Каждый год весной в Яновке собирались ярмарки, а дважды в неделю базары, где торговали местные ремесленники и крестьяне. А вскоре рынок в Яновке стал еще и местом трудоустройства крестьян.

Больше подробностей – в нашем видео. А почитать об Ивановке можно ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее мы побывали в Рени, а также в Захарьевке, Николаевке, Доброславе и Татарбунарах.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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