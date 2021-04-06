Новости Одессы и Одесской области

Путешествуем по Одесской области: Захарьевка – поселок с 13-тысячилетней историей (видео)

Путешествуем по Одесской области: Захарьевка – поселок с 13-тысячилетней историей (видео)

«Одесская жизнь» приглашает читателей совершить очередное увлекательное видеопутешествие по Одесской области. И сегодня наш путь лежит в пгт Захарьевка (ранее – Фрунзовка).

Захарьевка расположена на берегу маловодной реки Кучурган в 140 километрах от Одессы. Население поселка – 5,5 тыс. человек. В окрестностях Захарьевки находится ландшафтный заповедник «Шептереды».

Территорию Захарьевки люди заселили более 13 тысяч лет назад – в эпоху мезолита. Первое упоминание о Захарьевке относится к 1791 году – тогда на землях, отвоеванных у Османской империи, возникало много поселений. В их числе и хутор Захарьевка. Первыми поселенцами были крестьяне, бежавшие сюда от крепостного права.

Среди жителей села было много умельцев – кузнецов, портных, шорников. Активное развитие ремесел привлекало в село новую рабочую силу. Разросшийся хутор вскоре стал селом, а в 1843 году – волостным центром в Тираспольском уезде Херсонской губернии.

В советское время Захарьевка продолжала расти и поглотила соседние села. А в 1923 году Захарьевка стала центром новообразованного района в Одесской области…

Хотите знать больше? Смотрите наше новое видео.

А почитать о Захарьевке и других населенных пунктах Одесчины можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы побывали в Николаевке, Доброславе и Татарбунарах.

Фото: Odessa.net.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить