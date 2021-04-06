Путешествуем по Одесской области: Захарьевка – поселок с 13-тысячилетней историей (видео)

«Одесская жизнь» приглашает читателей совершить очередное увлекательное видеопутешествие по Одесской области. И сегодня наш путь лежит в пгт Захарьевка (ранее – Фрунзовка).

Захарьевка расположена на берегу маловодной реки Кучурган в 140 километрах от Одессы. Население поселка – 5,5 тыс. человек. В окрестностях Захарьевки находится ландшафтный заповедник «Шептереды».

Территорию Захарьевки люди заселили более 13 тысяч лет назад – в эпоху мезолита. Первое упоминание о Захарьевке относится к 1791 году – тогда на землях, отвоеванных у Османской империи, возникало много поселений. В их числе и хутор Захарьевка. Первыми поселенцами были крестьяне, бежавшие сюда от крепостного права.

Среди жителей села было много умельцев – кузнецов, портных, шорников. Активное развитие ремесел привлекало в село новую рабочую силу. Разросшийся хутор вскоре стал селом, а в 1843 году – волостным центром в Тираспольском уезде Херсонской губернии.

В советское время Захарьевка продолжала расти и поглотила соседние села. А в 1923 году Захарьевка стала центром новообразованного района в Одесской области…

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Фото: Odessa.net.ua