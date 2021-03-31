Новости Одессы и Одесской области

Путешествуем по Одесчине: село, основанное беглыми крепостными (видео)

Путешествуем по Одесчине: село, основанное беглыми крепостными (видео)

«Одесская жизнь» продолжает цикл видеопутешествий и приглашает всех желающих наведаться в пгт Николаевку и узнать больше о его истории.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

На землях, где сейчас расположена Николаевка, в древности обитали скотоводы-кочевники — скифы и половцы, гунны и татары, а в XVI веке здесь хозяйничала Османская империя. Николаевка была одним из первых поселений, появившихся в этих краях. Ее основали казаки и беглые крепостные.

Поселок стоит на берегу реки Чичеклея, притока Южного Буга. Рассказывают, что в древности эта река была судоходной, существует даже легенда, что где-то ниже по течению в ней затонула турецкая галера с золотом.

Самым первым землевладельцем здесь был надворный советник Хаймов, а самым известным — Иван Курис. Его сын Александр выстроил в селе Исаево для своей семьи настоящий дворец. И еще в имении Курисов жил и работал французский художник…

Хотите узнать больше? Смотрите наше новое видео.

А почитать о Николаевке и других населенных пунктах Николаевского района можно ЗДЕСЬ.

Одесская область. Николаевка

Возможно, Николаевский район не может похвастать героической историей, но он точно может гордиться именами своих жителей, природой и архитектурой.

Больше читайте тут >>> https://odessa-life.od.ua/article/kuda-poehat-v-odesskoj-oblasti-byl-i-legendy-o-nikolaevke

Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 30 марта 2021 г.

 

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории Доброслава. Также мы побывали в Татарбунарах, Балте и Ширяево.

Фото: скриншот с видео

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