Путешествуем по Одесчине: село, основанное беглыми крепостными (видео)

«Одесская жизнь» продолжает цикл видеопутешествий и приглашает всех желающих наведаться в пгт Николаевку и узнать больше о его истории.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
На землях, где сейчас расположена Николаевка, в древности обитали скотоводы-кочевники — скифы и половцы, гунны и татары, а в XVI веке здесь хозяйничала Османская империя. Николаевка была одним из первых поселений, появившихся в этих краях. Ее основали казаки и беглые крепостные.
Поселок стоит на берегу реки Чичеклея, притока Южного Буга. Рассказывают, что в древности эта река была судоходной, существует даже легенда, что где-то ниже по течению в ней затонула турецкая галера с золотом.
Самым первым землевладельцем здесь был надворный советник Хаймов, а самым известным — Иван Курис. Его сын Александр выстроил в селе Исаево для своей семьи настоящий дворец. И еще в имении Курисов жил и работал французский художник…
Хотите узнать больше? Смотрите наше новое видео.
А почитать о Николаевке и других населенных пунктах Николаевского района можно ЗДЕСЬ.
Возможно, Николаевский район не может похвастать героической историей, но он точно может гордиться именами своих жителей, природой и архитектурой.
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Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 30 марта 2021 г.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории Доброслава. Также мы побывали в Татарбунарах, Балте и Ширяево.
Фото: скриншот с видео