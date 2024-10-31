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Конь Парк, спасенный одесскими ветеринарами, помогает с реабилитацией военных

Конь Парк, спасенный одесскими ветеринарами, помогает с реабилитацией военных

Ирина Магда, владелица коня Парка, помогает с психологической реабилитацией раненых и травмированных защитников Украины. Женщина очень благодарна ветеринарам Одесского ипподрома, которые спасли ее питомца и планирует расширить свою помощь военным.

Гибель любимого и помощь защитникам

Ирина Магда и ее лошадь Парк

Ирина Магда и ее конь Парк.

С Ириной Магдой из Кривого Рога, инструктором конного спорта 2 разряда по конкору, я познакомилась теплым осенним днем.

Ирина приняла меня у себя в гостях, угостила кофе и рассказала о том, как складывается ее день и как помогает реабилитировать военных ее конь Парк, проводя сеансы иппотерапии.

Известно, что иппотерапия основана на взаимодействии человека со специально обученным конем. Кроме психологической реабилитации, душевного спокойствия это помогает восстановить силы физически.

Жительница Кривого Рога Ирина Магда и ее лошадь Парк ежедневно отправляются из дома в больницу для помощи военным, проходящим лечение. Этим она начала заниматься с 2023 года и увидела, что это очень эффективно.

Ирина Магда рассказывает, что заикающиеся больные военные, у которых был тремор рук и ног, избавлялись от этого состояния за 4-5 дней общения с Парком. Многим военнослужащим помогла Ирина и лошадь Парк пережить страдание и боль войны.

Конь Парк

После общения с конем Парком состояние военных улучшается.

Ирина с глубокой болью рассказала о своем любимом Алексее Магде, военном ВСУ, который родом из Бахмута и служил в 110 бригаде. Когда тот получил травму, попал к ней на реабилитацию, вернул благодаря Парку и его хозяйке здоровье и вернулся к собратьям. У пары было много общих планов, но все разрушила война, Алексей погиб в 2023 году.

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Лошадь Парка спасли одесские ветеринары

Ирина Магда рассказала, что купила коня Парка на ипподроме в 2015 году, но не знала, что у него травма и очень много его лечила и выхаживалась. А вообще – уход за конем тяжелое дело.

Ирина постоянно с благодарностью вспоминает друзей из Одессы и передает привет — Дуднику Юрию и Неле, чутким ветеринарным врачам, они работают на ипподроме. Год назад лечили ее Парка и буквально «подняли его на ноги». Без их помощи восстановить здоровье лошади было бы невозможно.

А ежедневно Ирина просыпается очень рано, в половине четвертого утра. Необходимо почистить лошадку, накормить и вывести в поле на тренировку. А уход за ним недешевое дело – это и разные гребни, питание и подковку необходимо ежемесячно, потому что стираются подковы.

Кушать Парк любит запаренный овес с добавлением жмыха, а десерт еще любит морковь. Как говорит хозяйка коня: «Дадите ему морковь, и он ваш». А еще кузнечик любит смаковать огурцами, грушками, арбузами.

Сейчас Ирина продолжает свое дело, в память о любимом и для того, чтобы быстрее поправлялись другие военные.

Конь Парк

Спасенный одесситами конь Парк помогает сейчас раненым в Кривом Роге.

В планах — открытие реабилитационного центра

Эта хрупкая и красивая женщина носит железный характер, благодаря ей многие больные начинают новую жизнь, полную здоровья и радости.

У Ирины много планов – она хочет приобрести еще коня, чтобы и он помогал с реабилитацией наших защитников. А затем открыть реабилитационный центр. Но это стоит очень дорого, потому женщина ищет тех, кто может помочь с реализацией этого проекта.

Но и сейчас ежедневная работа Ирины и ее друга Парка приближает нашу Победу и дает силы многим военнослужащим.

Ирина будет благодарна за общение с единомышленниками и для общения оставила свой телефон – 0674352108.

Смотрите также наше видео, как в Одессе лечат людей с помощью лошадей и как работает иппотерапия.

Фото автора

Вікторія Гусакова
Виктория Гусакова ПРОФИЛЬ
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