Почему не индексируют «новые» пенсии?

В марте этого года в Украине была проведена индексация пенсий почти для всех категорий получателей. Но пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, индексация не коснулась.

В Пенсионном фонде объясняют: это связано с тем, что с 2020 года пенсия и так рассчитывалась с более высокой, чем в предыдущие годы, средней зарплаты. Поэтому «новые» пенсионеры уже получают пенсию значительно большую, чем те, которые имеют аналогичные показатели (стаж, зарплату), но вышли на пенсию гораздо раньше.

В то же время постановлением правительства «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году» №168 от 24 февраля 2023 года предусмотрено, что к таким пенсиям устанавливается ежемесячная доплата в размере 100 гривен. То есть все равно повышение, пусть и небольшое, состоялось.

Ранее мы рассказывали, когда доплатят к пенсии работающим пенсионерам.

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