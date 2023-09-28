Новости Одессы и Одесской области

Кто защитит права военнослужащих?

Кто защитит права военнослужащих?

После полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессорши россии наше государство столкнулось с рядом вызовов, в том числе с такой проблемой, как защита прав военнослужащих. Ведь законодательство, регулирующее права военных, было принято в 1992-1993 годах, и некоторые его аспекты на сегодняшний день уже морально устарели и требуют коррекции и обновления.

В то же время украинские военнослужащие должны знать, куда им следует обращаться, чтобы защитить свои права, рассказал представитель омбудсмена по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко.

По словам Кононенко, сегодня проблемы, которые требуют внимания и урегулирования, выявляются в общении с семьями военнослужащих и руководством воинских частей, и эффективность государства состоит в том, чтобы своевременно изменять законодательство и устранять существующие неурядицы.

Он также добавил, что в случае возникновения проблем всем военнослужащим следует обращаться на государственные горячие линии (правительственную, Министерства обороны) и на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В частности, это:

  • правительственная горячая линия – 0-800-50-17-20;
  • горячая линия Министерства обороны – 044-299-74-08;
  • горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека – 0-800-501-720.

«Фактически законодательно признано, что военнослужащие кроме Уполномоченного ВР Украины по правам человека обратиться с жалобой не могут никуда. Так прописано в законодательстве», – подчеркнул представитель омбудсмена.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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