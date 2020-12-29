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Микрофон для камеры, как выбрать для лучшей сьемки видео

Микрофон для камеры, как выбрать для лучшей сьемки видео

В комплектацию любых камер и смартфонов входит звукозаписывающее устройство, но если вы хотите получить действительно высокое качество звука, то одним встроенным микрофоном не обойтись.

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При выборе микрофона для камеры необходимо учитывать ряд характеристик.

Виды микрофонов

По типу воспроизведения звука выделяют следующие типы микрофонов:

  • Динамические. Принцип работы основан на действии небольшого электрогенератора, состоящего из диафрагмы, голосовой катушки и магнитов. Звук провоцирует колебание диафрагмы и катушки из проволоки, которая к ней прикреплена. Колебания катушки в магнитном поле провоцирует возникновение переменного электрического тока. Такой тип микрофонов простой и надежный, им не нужно дополнительное питание. Динамические микрофоны используются журналистами, вокалистами, музыкантами.
  • Конденсаторные. Этот тип микрофона характеризуется более сложной конструкцией, главный элемент — конденсатор. Емкость конденсатора напрямую зависит от промежутка между пластинами, чем он выше, тем меньше емкость, а соответственно и заряд на конденсаторе. Одна пластина закреплена, а вторая меняет месторасположение под воздействием звуковых волн, таким образом создается колебание заряда на конденсаторе и формируются электрические колебания. Особенности конструкции позволяют получать более высокое качество звука, чем в динамическом микрофоне. Но повышенная чувствительность предусматривает использование звуковой изоляции при записи звука, так как этот тип микрофона реагирует на малейшие шорохи и эхо. Также конденсаторный микрофон реагирует на температурные перепады и влажность, поэтому нужно предельно аккуратно его использовать.
  • Электретные. Это подвид конденсаторного микрофона, внешне они напоминают маленький конденсатор и состоят из диафрагмы и фиксированной мембраны. Так как электретные микрофоны очень маленького размера, их можно устанавливать практически везде. К преимуществам также относят невысокую стоимость, высокий уровень чувствительности и стабильности. К недостаткам относят обязательное наличие источника питания, правда, достаточно 1 Вольта.

Конструктивные особенности

В зависимости от конструктивного исполнения выделяют такие типы микрофонов:

  • Петличный https://vtochku.com.ua/foto-i-video-oborudovanie/video-aksessuary/mikrofony/najnachenie/petlichny–mikrofon – крепится на воротник одежды, на 15 см ниже головы. В свою очередь, петлички делятся на проводные и радио. Во втором варианте передатчик прикрепляется к поясу, а приемник закрепляется на камере.
  • Пушка – фиксируется сверху на фотоаппарате или видеокамере. Пишет пушка направленный звук, актуально ее применение при съемке торжественных событий, на которых присутствует большое количество людей.
  • Ручной. Так как его необходимо постоянно держать в руках, то он подходит для журналистов, которые берут интервью. В свою очередь, ручные микрофоны делятся на проводные и беспроводные.

Диаграмма направленности

Этот параметр характеризует чувствительность микрофона в зависимости от того, в каком направлении идет звук. Проще говоря, диаграмма направленности демонстрирует изменение громкости в зависимости от того, откуда идет звук. Выделяют такие типы диаграммы направленности звука:

  • Направленная – записывает звук одинаково, вне зависимости от стороны. Этот тип самый универсальный и позволяет производить запись звука в условиях, где невозможно контролировать источник звука. Но такая универсальность приводит к тому, что записывается также большое количество посторонних звуком и шумов.
  • Кардиода – хорошее качество записи спереди и сбоку. Этот тип также можно отнести к универсальным моделям, они имеют различную форму и размеры. Кардиодные микрофоны также записывают посторонний шум, если не обеспечивается необходимая звукоизоляция.
  • Суперкардиода – записывается только узконаправленный звук. Часто используется в микрофонах пушках, которые фиксируются на камерах или удочках. Несмотря на то, что звук изолируется, микрофон немного записывает звук и с тыльной стороны, поэтому нужно постараться свести шум к минимальным показателям.

Способ подключения

Выделяют беспроводной и проводной тип подключения. Наиболее удобная модель – это беспроводные микрофоны, но они стоят дороже. Но если вы остановили выбор на микрофоне пушке, то наличие провода не будет негативным фактором, потому что он крепится к телефону или камере и шнур никак не мешает записи звука.

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