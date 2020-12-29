Микрофон для камеры, как выбрать для лучшей сьемки видео

В комплектацию любых камер и смартфонов входит звукозаписывающее устройство, но если вы хотите получить действительно высокое качество звука, то одним встроенным микрофоном не обойтись.

При выборе микрофона для камеры необходимо учитывать ряд характеристик.

Виды микрофонов

По типу воспроизведения звука выделяют следующие типы микрофонов:

Динамические. Принцип работы основан на действии небольшого электрогенератора, состоящего из диафрагмы, голосовой катушки и магнитов. Звук провоцирует колебание диафрагмы и катушки из проволоки, которая к ней прикреплена. Колебания катушки в магнитном поле провоцирует возникновение переменного электрического тока. Такой тип микрофонов простой и надежный, им не нужно дополнительное питание. Динамические микрофоны используются журналистами, вокалистами, музыкантами.

Конденсаторные. Этот тип микрофона характеризуется более сложной конструкцией, главный элемент — конденсатор. Емкость конденсатора напрямую зависит от промежутка между пластинами, чем он выше, тем меньше емкость, а соответственно и заряд на конденсаторе. Одна пластина закреплена, а вторая меняет месторасположение под воздействием звуковых волн, таким образом создается колебание заряда на конденсаторе и формируются электрические колебания. Особенности конструкции позволяют получать более высокое качество звука, чем в динамическом микрофоне. Но повышенная чувствительность предусматривает использование звуковой изоляции при записи звука, так как этот тип микрофона реагирует на малейшие шорохи и эхо. Также конденсаторный микрофон реагирует на температурные перепады и влажность, поэтому нужно предельно аккуратно его использовать.

Электретные. Это подвид конденсаторного микрофона, внешне они напоминают маленький конденсатор и состоят из диафрагмы и фиксированной мембраны. Так как электретные микрофоны очень маленького размера, их можно устанавливать практически везде. К преимуществам также относят невысокую стоимость, высокий уровень чувствительности и стабильности. К недостаткам относят обязательное наличие источника питания, правда, достаточно 1 Вольта.

Конструктивные особенности

В зависимости от конструктивного исполнения выделяют такие типы микрофонов:

Петличный https://vtochku.com.ua/foto-i-video-oborudovanie/video-aksessuary/mikrofony/najnachenie/petlichny–mikrofon – крепится на воротник одежды, на 15 см ниже головы. В свою очередь, петлички делятся на проводные и радио. Во втором варианте передатчик прикрепляется к поясу, а приемник закрепляется на камере.

Пушка – фиксируется сверху на фотоаппарате или видеокамере. Пишет пушка направленный звук, актуально ее применение при съемке торжественных событий, на которых присутствует большое количество людей.

Ручной. Так как его необходимо постоянно держать в руках, то он подходит для журналистов, которые берут интервью. В свою очередь, ручные микрофоны делятся на проводные и беспроводные.

Диаграмма направленности

Этот параметр характеризует чувствительность микрофона в зависимости от того, в каком направлении идет звук. Проще говоря, диаграмма направленности демонстрирует изменение громкости в зависимости от того, откуда идет звук. Выделяют такие типы диаграммы направленности звука:

Направленная – записывает звук одинаково, вне зависимости от стороны. Этот тип самый универсальный и позволяет производить запись звука в условиях, где невозможно контролировать источник звука. Но такая универсальность приводит к тому, что записывается также большое количество посторонних звуком и шумов.

Кардиода – хорошее качество записи спереди и сбоку. Этот тип также можно отнести к универсальным моделям, они имеют различную форму и размеры. Кардиодные микрофоны также записывают посторонний шум, если не обеспечивается необходимая звукоизоляция.

Суперкардиода – записывается только узконаправленный звук. Часто используется в микрофонах пушках, которые фиксируются на камерах или удочках. Несмотря на то, что звук изолируется, микрофон немного записывает звук и с тыльной стороны, поэтому нужно постараться свести шум к минимальным показателям.

Способ подключения

Выделяют беспроводной и проводной тип подключения. Наиболее удобная модель – это беспроводные микрофоны, но они стоят дороже. Но если вы остановили выбор на микрофоне пушке, то наличие провода не будет негативным фактором, потому что он крепится к телефону или камере и шнур никак не мешает записи звука.

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