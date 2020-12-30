Одесское «бабье лето» в декабре: фоторепортаж с черноморского побережья

Температура воздуха в Одессе сегодня достигала 10 °С со знаком «плюс», и многие люди вновь вышли на прогулку к морю. Корреспондент «Одесской жизни» побывал в районе пляжа Отрада и запечатлел, как горожане проводят время.

Людей на пляже было действительно много. Это и неудивительно — впервые за долгое время было солнечно и уж очень тепло как для зимы, даже одесской.

Одни, пользуясь случаем, решили устроить себе фотосессию на фоне моря, другие резвились на песке со своими домашними питомцами, либо просто наслаждались теплым днем на побережье. Небольшая группа студентов даже играли в волейбол, будто на дворе лето.

Практически всю береговую линию также заполнили стаи чаек, которые выманивали у прохожих еду.

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