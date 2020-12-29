Как выращивать огурцы в теплице?

Огурцы являются наиболее востребованной овощной культурой. Они являются идеальным ингредиентом для салатов, закусок и других блюд украинской кухни. Именно поэтому их выращивают круглый год.

В теплое время года посадочный материал засевают в открытый грунт, а зимой для этой цели используются теплицы. Если вы планируете использовать последний метод, тогда нужно обязательно купить семена огурцов для теплицы. В эту категорию входят особые гибриды и сорта, плоды которых завязываются без опыления.

Какими способами садятся огурцы в теплице?

Раннее засевание огурцов в закрытый грунт может выполняться рассадным и безрассадным способами. Если выбран первый вариант, то посев семян нужно выполнять в середине/конце мая. На постоянное место молодые растения пересаживаются в возрасте 25 дней. Слишком ранняя высадка может привести к гибели растений, поскольку в этот период иногда появляются заморозки.

Чтобы снизить риск повреждения рассады, стоит заранее запастись специальными средствами защиты от холодов. Чтобы создать оптимальные условия для дальнейшего развития, подготовьте лунки, в которые поместятся растения вместе с торфяным горшочком.

Как выращиваются огурцы семенным методом?

Если планируете засевать огурцы в теплице безрассадным способом, тогда заранее подготовьте семена. Для этого проводится обеззараживание, закаливание, скарификация и другие виды процедур. Но это касается только семян, собранных в домашних условиях. В магазинах вы можете приобрести уже готовый к высадке посевной материал.

Такая продукция уже обработана специальными веществами или помещена в защитную оболочку. Она полностью безопасна для здоровья людей и не влияет на окружающую среду. Любой из вариантов следует садить во второй половине апреля. Во время высадки соблюдайте некоторые рекомендации:

ставьте 2 семечки в одну лунку;

между лунками соблюдайте расстояние 50 см;

обильно поливайте ямки теплой водой.

Выбирая такой способ высадки огурцов, будьте готовы, что плодоношение начнется немного позже. Тем, кто хочет получить ранний урожай, стоит выбирать рассадный метод.

Как ухаживать за огурцами в теплице?

Уход за растениями, которые выращиваются в теплице, довольно простой. Во время роста культур следует правильно сформировать куст, обеспечить обильный полив, а также проводить регулярные подкормки. Кроме этого, нужно делать прищипывание. Чтобы обеспечить правильное направление роста, используют специальные шпалеры. В дальнейшем растение аккуратно закручивают вокруг шпагата.

«Источник: зеленыйдом.укр»