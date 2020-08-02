Как выбрать настоящие швейцарские часы

Швейцарские часы – это статус, роскошь, техническое совершенство и точность. Их носят известные политики, актеры, звезды шоу-бизнеса и просто успешные люди.

Так, например, настоящими почитателями «Ролекса» являются Роджер Федерер, Брэд Питт, Николя Саркози, Дональд Трамп. Стоит только вспомнить высказывание французского публициста Жака Сегела: «Если в 50 лет у тебя нет «Ролекса», значит ты проморгал свою жизнь».

Естественно, за качество и бренд нужно платить, причем немалые деньги. Хорошая альтернатива – б/у часы, никто даже не заметит, что вы носите не новый аксессуар, зато сэкономите деньги. В среднем цена на б/у часы стартует от 450-500 долларов. Самые дорогие стоят 15000-16000 долларов.

Что значит «подлинные»

Подлинные швейцарские часы должны отвечать таким требованиям:

их механизм должен быть произведен в Швейцарии;

механизм встроен в корпус тоже на территории Швейцарии;

механизм часов окончательно проверен на территории Швейцарии.

Только в таком случае можно говорить об оригинальности, все остальное – подделка.

Запомните: если на часах маркировка «Made in Switzerland» – проходите мимо, это подделка. На оригинальных часах должна быть маркировка «Swiss Made» или «Swiss quartz» – это значит, что и часы, и механизм изготавливались и собирались в Швейцарии, а также прошли проверку качества.

Как правильно носить часы

Но даже дорогие часы будут смотреться дешево, если их неправильно носить. Так, если на пальцах вы носите золотые кольца, а часы выбрали из серебра, такое сочетание является моветоном. Иногда чрезмерное увлечение украшениями и бижутерией играет против вас. Часы вполне самодостаточны и дополнять их браслетами или множеством колец не стоит.

Также часы нужно подбирать по размеру. Если у вас маленькая рука с тонким запястьем, то часы с крупным циферблатом будут утяжелять ваш образ, такой аксессуар подойдет для больших рук. На изящных руках должны быть изящные часы.

Имеет значение и плотность ремешка. Мужские часы должны плотно застегиваться, конечно, не стоит пережимать запястье. В часах должно быть комфортно.

А вот женщинам ремешок можно послабить, чтобы часы легко «гуляли» по запястью.

Ну, и самое важное, на какой руке носить часы. Строгого правила по этому поводу нет, но обычно правши носят часы на левой руке, а левши – на правой. Это – не дань моде, а защита самих часов. Наша ведущая рука всегда в движении и часто мы этого просто не замечаем. Часы будут подвержены трению, сколам и даже ударам, а ремонт – удовольствие не из дешевых.