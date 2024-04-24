Прогулянка одеськими парками та Потьомкінськими сходами: туди не пускали два роки (фото, відео)

Пройтися можна тепер і Потьомкінськими сходами, правда тільки в один бік. Прохід на вулицю Приморську залишається закритим. Внизу вас зустріне колючий дріт.

Потрапити в парки можна з Приморського бульвару. У Грецькому парку можна навіть скористатися ліфтом. Працюють і громадські туалети.

Парки виглядають доглянутими та зеленими, а ось стан штукатурки на Потьомкінських сходах сильно погіршився (дивиться відео).



У разі повітряної тривоги відвідувачів закликають йти в укриття. Адреси найближчих вказані на спеціальних знаках.

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Катерина ВОЛЯНСЬКА

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