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Прогулянка одеськими парками та Потьомкінськими сходами: туди не пускали два роки (фото, відео)

Прогулянка одеськими парками та Потьомкінськими сходами: туди не пускали два роки (фото, відео)

Грецький та Стамбульський парки, разом із Потьомкінськими сходами, знову доступні для відвідування. 20 квітня зелені зони Приморського бульвару офіційно відкрили понад два роки повномасштабного вторгнення.

Скульптура в Грецькому парку Одеси

Стамбульський та Грецький парки Одеси

Пройтися можна тепер і Потьомкінськими сходами, правда тільки в один бік. Прохід на вулицю Приморську залишається закритим. Внизу вас зустріне колючий дріт.

Потьомкінські сходи

Колючий дріт біля підніжжя Потьомкінських сходів

Прохід на вулицю Приморську залишається закритим. Внизу Потьомкінських сходів вас зустріне колючий дріт.

Мішки з піском захищають пам’ятник Дюку де Рішельє і від обстрілів, і від поглядів перехожих.

Потрапити в парки можна з Приморського бульвару. У Грецькому парку можна навіть скористатися ліфтом. Працюють і громадські туалети.

Ліфт у грецький парк

Щоб потрапити до Грецького парку з Приморського бульвару, можна скористатися ліфтом

Парки виглядають доглянутими та зеленими, а ось стан штукатурки на Потьомкінських сходах сильно погіршився (дивиться відео).

У разі повітряної тривоги відвідувачів закликають йти в укриття. Адреси найближчих вказані на спеціальних знаках.

вказівник притулку в парку

На випадок повітряної тривоги адреси найближчих укриттів вказані на спеціальних знаках .

Карта найближчих укриттів у парку

Карта найближчих укриттів

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Катерина ВОЛЯНСЬКА

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Редакція ПРОФІЛЬ
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