Прогулянка одеськими парками та Потьомкінськими сходами: туди не пускали два роки (фото, відео)

Грецький та Стамбульський парки, разом із Потьомкінськими сходами, знову доступні для відвідування. 20 квітня зелені зони Приморського бульвару офіційно відкрили понад два роки повномасштабного вторгнення.
Пройтися можна тепер і Потьомкінськими сходами, правда тільки в один бік. Прохід на вулицю Приморську залишається закритим. Внизу вас зустріне колючий дріт.
Потрапити в парки можна з Приморського бульвару. У Грецькому парку можна навіть скористатися ліфтом. Працюють і громадські туалети.
Парки виглядають доглянутими та зеленими, а ось стан штукатурки на Потьомкінських сходах сильно погіршився (дивиться відео).
У разі повітряної тривоги відвідувачів закликають йти в укриття. Адреси найближчих вказані на спеціальних знаках.
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Катерина ВОЛЯНСЬКА
Фото та відео автора