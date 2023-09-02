Прогулянка нетиповою Одесою: чим цікаві спальні райони

Кожен сантиметр Одеси несе в собі велику історію, і не важливо — центр це чи хатинка на околицях. Тому редакція «Одеського життя» разом з блогеркою, автором аудіогідів та організаторкою культурних заходів Юлею Карабаджак підготували перелік цікавих місць у спальних районах. Вони допоможуть краще пізнати Одесу та весело провести час тим українцям, які через війну знайшли тут новий дім, а нам — знову закохатися в рідне місто.

ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ (МАЛИНОВСЬКИЙ) РАЙОН

Музей «Таємниці підземної Одеси»

Ви знали, що «одеські катакомби» — це хибна назва? Оскільки «катакомби» за початковим визначенням — підземні погребальні галереї, а в Одесі їх немає. Натомість ми маємо каменоломні, в яких можна дізнатись, як і з чого будувалась Одеса. Зараз це музей «Таємниці підземної Одеси». Тут можна побачити підземні озера, карстову печеру та протирадіаційний бункер. Головне, не забути зручно взутись та взяти з собою теплу кофту: температура під землею — 14 градусів.

Адреса: 2-й Розумовський провулок, 3-б.

Час роботи: щодня о 14.00.

Ціна: дорослі — 300 гривень, діти від 6 до 15 років — 200 гривень, діти до 6 років — безплатно, пенсіонерам на учасникам бойових дій знижки.

Музей електротранспорту

Один з небагатьох в Україні музеїв пасажирського транспорту почав працювати ще у 2000 році. Тут можна побачити трамвай-снігоочисник, поливомийний трамвай та тролейбус, службову автотехніку, платформу трамвая початку XX століття, старі проїзні квитки, відкритий екскурсійний вагон та багато іншого.

Адреса: Олексіївська площа, 21-а.

Час роботи: екскурсії о 12.00 в суботу або неділю, запис за номером (048) 717-54-54.

Ціна: безкоштовно.

«Барахолка на Черемушках»

Старокінний ринок — це не єдиний блошиний ринок Одеси, на який можна відправитись у пошуках скарбів. Подивитись та купити не менш цікаві старовинні речі можна і на барахолці на Черемушках.

Адреса: кут вулиці Космонавтів та вулиці Героїв Крут.

Час роботи: кожні вихідні з 9.00.

КИЇВСЬКИЙ РАЙОН

Набережна «Золотий Берег»

Дуже гарно облаштована набережна зі скульптурами левів, фонтаном, квітами. Саме тут можна побачити скульптурну композицію «Одеський мрійник» Серафима Чаркіна. Вона нагадує про те, що в Одесі багато талановитих і творчих людей, мріям яких «іноді лише потрібно трохи допомогти, щоб вони стали нашим спільним надбанням», — зазначив один з авторів проекту.

Меморіал героїчної оборони Одеси

На території меморіалу просто неба розташована виставка військової техніки і озброєння армії періоду Другої світової війни. Тут також є затишні заклади, розваги для дітей та «Центр адопції собак».

Адреса: 411-та батарея, вулиця Дача Ковалевського.

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН

«Замок Гаррі Поттера»

Це палац студентів Національного університету «Одеська юридична академія». Винахідливі одесити називають його «Замок Гаррі Поттера», бо виглядає таємничо, як Хогвартс. А через його фото на тлі моря інколи здається, що це берег Франції. Тож приходьте сюди робити цікаві фото.

Адреса: вулиця Новоберегова, 25.

Стіна мистецтв

Тут зображені найвідоміші картини: «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі, «Поцілунок» Густава Клімта, «Зоряна ніч» Ван Гога, «Банка томатного супа» Енді Воргола та багато інших. Всі вони розташовані на стіні вздовж дороги по Французькому бульвару.

Адреса: Французький бульвар, 66/3, орієнтир — готель Kadorr.

Джерело на Малому Фонтані

Дізнатись, чому на щось неякісне в Одесі кажуть «не фонтан» і чому в місті є Великий та Малий Фонтан, Середньофонтанська вулиця та станції Фонтану, можна на Трасі здоров’я поблизу Ботанічного саду. Гарна набережна має історичну довідку про це. А ще тут є «Буфет», який відтворює заклад, що існував на цьому ж місці в кінці ХІХ століття.

Адреса: Траса здоров’я, орієнтир — кафе «Санторіні».

ПЕРЕСИПСЬКИЙ (СУВОРОВСЬКИЙ) РАЙОН

20-й (очеретяний) трамвай

Одеський 20-й трамвай проходить більшу частину свого шляху крізь очерет: вид з вікон приголомшливий, наче їдеш крізь джунглі. А ще на маршруті знаходяться цікаві споруди: старий завод лаків та фарб і частково вцілілі зупинкові павільйони, що були побудовані на початку ХХ століття за проектом одеського архітектора Адольфа Мінкуса. Цим трамваєм можна дістатись Сотниківської січі — кладовища, найдавніші поховання на якому датовані 1791 роком, а якщо піднятись на гору, то ще можна побачити печерні будинки. Також 20-й трамвай єдиний в Одесі має власний аудіогід. Прослухати його можна безкоштовно. Потрібно лише мати навушники та доступ до інтернету на телефоні (називається «Очеретяний трамвай»).

Адреса: сісти на трамвай можна на зупинці «Херсонський сквер», вулиця Балківська,1-б.

Жевахова гора

Це пагорб з глини висотою 40 метрів. З гори відкривається чудовий вид на Пересип та море. Дослідники називають її одним з найбільших античних святилищ Північного Причорномор’я. Одеські археологи виявили тут предмети побуту давніх греків, що були їхніми дарами давньогрецькій богині Деметрі (покровителька родючості та землеробства).

Адреса: вулиця 8-го Березня, 179.