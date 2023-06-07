Как проходит летний сезон на пляжах Одессы: фоторепортаж от «Золотого берега» до «Ланжерона»

Журналисты «Одесской жизни» посетили самые известные в Одессе пляжи, чтобы посмотреть, как идет подготовка к летнему сезону, много ли на море отдыхающих и какие цены на отдых.

Напомним, что на протяжении мая Одесский горсовет совместно с Областной военной администрацией вели споры о том, стоит ли на 15-й месяц войны открывать пляжный сезон в Одессе из-за высокой минной и ракетной угроз. В итоге они пришли к решению открыть часть одесских пляжей для летнего отдыха и сделать их безопасными.

Одесский горсовет совместно с областной военной администрацией приняли условия, которые необходимо выполнить для открытия пляжей. В основном это касается арендаторов. По словам главы Одесской военной районной администрации Юрия Крука, были выдвинуты следующие требования:

оградить зону купания соответствующими средствами безопасности;

между траверсами натянуть заграждение с буями каждые 50 метров;

в районе пирсов натянуть сетку так, чтобы она была выше уровня воды на 30 сантиметров, а ее подводная часть не менее двух метров;

наличие наблюдательных пунктов на пляжах и патруль.

Также на пляжах не должны допускать большого скопления людей, обязательное наличие схем эвакуации к укрытиям и система оповещения о воздушной тревоге. Время доступа к пляжам – с 8.00 до 20.00. Дно прибрежной зоны будут периодически проверять водолазы. Уже несколько дней специальная комиссия ведет проверку одесских пляжей. Какие именно пляжи проверяют, точно не известно. Однако ранее упоминалось, что зоны отдыха выделят от «Ланжерона» до 16-й станции Большого фонтана. Если все будет хорошо, после проверки им официально позволят работать. Ради интереса журналисты «Одесской жизни» решили уже отправиться на пляжи с ревизией, и вот что мы узнали.

Золотой берег

С вой путь мы начали с «Золотого берега». Одесситы часто любят гулять здесь на аллее, которая берет свое начало с 16-й станции Большого фонтана. Но как только в Одессу пришло настоящие лето, все спустились на пляжи. Взрослые и дети бегают вдоль береговой линии, прыгают с пирса, ловят рыбу, купаются в море, загорают и устраивает фотосессии. При этом какие-либо виды ограждения в море и на песке мы не заметили – ни на 16-й, ни на 15-й, ни на 14-й станции. При этом арендаторы пляжей уже готовы к открытию сезона. Сейчас они пускают людей только в бассейны, в море для посетителей вход запрещен.

– Хоть мы уже и открылись, но все время есть ощущение серьезной ответственности. Если власти дадут добро, тогда отдыхающим разрешат плавать в море. Мы сами должны установить в море сетки для безопасности посетителей. Нашему пляжу нужно где-то 102 метра, – рассказала администратор одной из платных зон. Девушка также пожаловалась на высокую аренду в условиях войны, без туристов им приходится выживать. При этом арендаторы не забывают соблюдать законы: они обязательно выделяют бесплатную территорию для отдыхающих. В остальном все пляжи выглядят очень хорошо. Песок и морская вода чистые, есть урны, работают душевые, раздевалки опрятные. Не попался нам на глаза санузел, также не увидели спасателей, да и медпункт был закрыт. Мы также поинтересовались сколько стоит на этих пляжах аренда мест для отдыха: шезлонг – 250-350 гривен, кровать или бунгало – 750 гривен.

От 13-й до 11-й станций Большого фонтана

После мы отправились в сторону 13-й, 12-й и 11-й станций Большого фонтана. Здесь подготовка к открытию сезона идет полным ходом: спускают железные бочки с пивом, заносят матрацы на лежаки, забивают доски для настила, роют котлованы, окрашивают пляжные оградки. И между всей этой рабочей суетой у моря отдыхают люди. Отдыхающих спокойно пускают на территорию платных пляжей. Перекинувшись парой слов с персоналом платной зоны отдыха мы узнали, что на 11-й и 12-й станциях недалеко от пирса установили «противоминную» сеть, мы даже увидели как на поверхности плавают оранжевые буйки. На 13-й станции такая сеть еще ожидается.

– На днях в море был катер с патрулем, ребята тщательно осмотрели морскую территорию. Никакой опасности не выявили. Обещали, что скоро появятся спасатели, – поделился информации работающий здесь парень. Из собственных наблюдений можно сказать, что эти пляжи полностью готовы к летнему сезону. Песок чистый, но где-то можно наткнуться на строительный мусор. Вода прозрачная, пирс открыт. Недалеко от пляжа есть бесплатные туалеты. Ходит патруль. А вот какие цены здесь на аренду пляжных атрибутов: шезлонг – 100 гривен вместе с зонтом, кровать или бунгало – 200гривен вместе с зонтом.

Пляж на 10-й станции Большого фонтана

Уже третью неделю на 10-й станции каждые выходные можно увидеть отдыхающих. Они арендуют шезлонги и загорают, играют с детьми в воде, ловят рыбу или рапанов, ныряют в воду. Правда пляж еще не слишком густо заселен, но количество отдыхающих растет. Песок и вода чистые, неподалеку есть зона отдыха для детей и кафе. Рядом бесплатный туалет. Также горсовет подготовил место для спасателей. А вот доступ к пирсу на пляже закрыли. Его оградили колючей сеткой и повесили табличку «Вхід на траверс заборонено». Молодой человек, который занимается арендой шезлонгов рассказал, что здесь был патруль. Специалисты осмотрели водную территорию. На днях ожидают установку сетей. А если кто-то захочет в районе 10-й станции отдохнуть на платном пляже, тогда имейте в виду: шезлонг – 150 гривен, зонтик – 50 гривен.

Аркадия

Далее мы отправились в Аркадию. Здесь веселье на каждом шагу: громкая музыка, шумные аттракционы и заполненные кафе. На бесплатных пляжах люди бесстрашно купаются в море и загорают на песке, а вот к пирсу не подходят – он закрыт. Очень ответственно подошли к безопасности местные клубы. Например, «Ибица» оградила себя забором. Посетителей в море не пускаю. В этом плане соседняя «Итака» не стала исключением. Ограждать забором себя они не стали, а вот спуски к воде сняли. Между «Итакой» и шумным «Редлайном» также есть кусок бесплатного пляжа. Но его часть уже заставлена шезлонгами и зонтами. Да и отдыхающих здесь больше всего. Заметно меняется чистота воды и песка. В санузел придется подниматься на главную аллею и платить 10 гривен или искать биотуалеты на Трассе здоровья. В них, кстати, начали брать плату – 4 гривны. Вне сезон услуга бесплатная или плата по желанию. Разочаровал медпункт с закрытой дверью. Зато есть стрелка указывающая в сторону убежища. На других пляжах такого не было. Цены на шезлонг – от 150 до 250 гривен, на кровать или бунгало – от 500 до 800 гривен.

Ланжерон

Нашей конечной остановкой стал пляж в сердце города – Ланжерон. Здесь отдыхающих больше всего. Люди резвятся, взрослые и дети прыгают с пирса в воду, снимают прямые эфиры для социальных сетей, пьют пиво, слушают музыку. Работают кафе и ларьки с фаст-фудом. Из-за такого количества людей в песке и воде уже есть мусор. Как и на других пляжах патруль или службу спасателей мы не увидели. Туалеты отдыхающие в основном посещают в местных кафе. Медпункт также не был обнаружен. Зато на пляже уже появились бабушки торгующие пирожками и сладостями. Аренда шезлонга в среднем 200 гривен, зонтик – 50 гривен.

Читайте также: Отдыхающие на одесских пляжах станут частью эксперимента (видео)