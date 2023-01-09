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Раритеты одесского трамвайного депо на Молдаванке: они не только возили пассажиров (фото)

Раритеты одесского трамвайного депо на Молдаванке: они не только возили пассажиров (фото)

Здесь все экспонаты — «мега». И все они — натуральные: Музей одесского электротранспорта хранит их в старом одесском депо на Алексеевской площади. И не только хранит, но и показывает, и с любовью рассказывает о своих исторических старичках. И люди сюда приходят, слушают с огромным любопытством, задают директору Музея Максиму Коновалову бездну вопросов.

Трамвай «тини-толкай» и прочие мега-раритеты

Ах, эти старые одесские трамвайчики, снегоочистители и автокраны. Эти поливальные вагоны и прочие интересности! И вот же прелесть какая: в старые трамваи даже разрешают залезть, чтобы оказаться в прошлом.

И вот они — «тини-толкаи» (это вагоны с двумя водительскими кабинами, вспомним знаменитый трамвай 19-го маршрута), платформы и снегоуборочный транспорт. Ну и, конечно, знаменитый прогулочный трамвайчик, который на экскурсии в знаменитом Музее сразу же атакуют дети.

Кабина двухкабинного вагона 1952 года (тяни-толкай)

Справа — вагон тяни -толкай

…Кажется, что это было совсем недавно. Между тем, как напоминает Максим Коновалов, Музей открылся в 2000-м году, и, значит, ему уже почти 23 года, тоже становится почтенным. Но все, что здесь представлено, гораздо-гораздо старше. Даже редкие детали и запчасти. Между тем, Музей пополняется все новыми раритетами, которые с любовью приводят в порядок сотрудники КП «Одесгорэлектротранс».

Максим Коновалов

Вот, к примеру, старейшая платформа вагона-грузовика… Сам вагон появился на свет в 1934 году, от него сохранилась лишь платформа. А эти рельсы из позапрошлого века!

Трамваи поливают, очищают, починяют

Умиляют таблички с указанием номера маршрута и конечных трамвайных остановок!.. Смотришь на них — словно в прошлое заглядываешь. И вот ведь что удивительно: многие маршруты сохранились и по сей день.

Конечно, рядом с каждым раритетом установлена пояснительная табличка: читай и познавай. Но так увлекателен рассказ самого Максима Коновалова!.. И не только рассказ: Максим представил и уникальны редкие фото и документы, которыми так богат Музей электротранспорта!

Вот этот вагон — поливочный, этот — снегоочистительный, а этот «агрегат» — на случай, если что-то произошло: он и целый трамвай может поднять при случае.

Поливочно-моющий вагон создан в 1956 году. Переделан в 1973 г.

Грузовой автомобиль для перевозки запчастей для ремонта трамваев и троллейбусов

Прогулочно-экскурсионный трамвай

Снегоочистительный вагон (вид сзади)

Снегоочистительный вагон 1963 года (самый старый в городе)

Дети носятся по просторному депо, стараются залезть (если это разрешается, конечно) в каждый мега-экспонат, удивляются и радуются. Взрослые стараются все запечатлеть на своих смартфонах и задают много вопросов.

А вот один из представленных экспонатов вопросов не вызывает. Даже дети, увы, уже слишком хорошо знают, что это такое — сваренный из рельсов противотанковый еж. Представленный в Музее — еще времен Второй мировой войны. Ничем, кроме возраста, не отличается от тех, что установлены сейчас на улицах современной Одессы…

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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