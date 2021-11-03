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Профессии в тренде: автоподборщик. Кто это?

Профессии в тренде: автоподборщик. Кто это?

Профессиональные эксперты по подбору авто появились в Украине совсем недавно. Раньше, чтобы купить нормальную машину, а не хлам после сильного ДТП со скрученным пробегом, люди обращались за советом к кому придется: куму, свату, брату, гаражному умельцу «дяде Васе» или надеялись на собственные силы, насмотревшись роликов на YouTube.

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Не бита, не крашена, один хозяин, ездил дедушка — это уже «стандартный» набор во многих объявлениях о продаже. Поэтому на рынке услуг закономерно появились люди, которые профессионально занимаются подбором авто и выясняют, так ли это на самом деле.

Давайте разберемся, какие навыки нужны автоподборщику и сколько можно зарабатывать.

Что именно делают автоподборщики? Ищут дефекты в машине?

Автоподборщики помогают людям выбрать автомобиль. Поиск дефектов — это основное направление в работе, но не единственное. Бывает так, что клиенты не могут определиться с выбором или у них нет времени заниматься поисками. И тогда эксперты по подбору ищут «авто под ключ».

Особенно популярна услуга подбора авто из США, Канады или Европы. Автоподборщики берут на себя заботы по работе с иностранными аукционами, привозят автомобиль, помогают с растаможкой и регистрацией.

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Проверка общего состояния автомобиля состоит из нескольких этапов:

  • Замер толщины краски
  • Проверка кузова на предмет ДТП
  • Исследование днища и скрытых частей на наличие ржавчины
  • Проверка документов и VIN-кода
  • Компьютерная диагностика
  • Проверка двигателя и коробки передач
  • Проверка подвески
  • Тест-драйв (проверка машины на ходу, на подъеме, в пробках)

Многие подборщики также предлагают полную проверку на СТО с официальным актом осмотра.

Как стать автоподборщиком?

Какие навыки и знания нужны автоподборщику?

Автоподборщики много общаются с людьми. Большую часть времени занимает не сам подбор авто, а переписки, звонки и консультации.

Часто бывают ситуации, когда продавец автомобиля говорит неправду или сознательно что-то утаивает, а потом это всплывает во время осмотра. Обычно люди начинают оправдываться или грубить, ведь никому не нравится, когда их уличают во лжи. Автоподборщик должен быть тактичным и неконфликтным человеком, чтобы спокойно выходить из подобных ситуаций.

Автоподбор «под ключ»

Умение торговаться — это важнейшее качество для автоподборщика. Многие клиенты именно для этого прибегают к их услугам, чтобы сбить цену. Свое мастерство переговоров можно прокачать, прочитав следующие книги:

  • Сначала скажите «НЕТ» (секреты профессиональных переговорщиков) / Джим Кемп
  • Переговоры без компромиссов (книга ветерана ФБР о переговорах по спасению заложников) / Крис Восс
  • Переговоры без поражения (Гарвардский метод) / Фишер, Юри, Паттон

Что касается технических знаний, то здесь нет единого стандарта. Автомобилей на рынке очень много: практически у каждой модели есть свои «болячки» и слабые места. Поэтому чем больше автоподборщик знает и чем больше у него практики, тем качественнее будет диагностика.

Сколько зарабатывают автоподборщики?

Большинство экспертов по автоподбору работают на себя и на свою репутацию. Есть два основных вида услуг:

  • выездная диагностика
  • подбор авто «под ключ»

Выезд специалиста для проверки авто в среднем стоит 750 гривен. Диагностика занимает около часа.

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Автоподбор «под ключ» отнимает больше времени — от пары недель до нескольких месяцев. Все зависит от «хотелок» клиента. Автоподборщики берут либо фиксированную стоимость за поиск авто, это от 3 тысяч гривен и выше, либо договариваются на процент стоимости, которую удалось сторговать при покупке.

Например, если специалист берет 30% от торга, то сторговав 10 тысяч гривен он возьмет с клиента 3 тысячи (30%) за свои услуги.

Часть заработка автоподборщики тратят на рекламу и продвижение в соцсетях: обычно это 10-15% от прибыли.

Сколько зарабатывают автоподборщики?

Как стать автоподборщиком?

В эту сферу приходят из смежных специальностей, потому что на автоподборщиков нигде не учат. Обычно это механики, автотехники, автоэлектрики или бывшие «перекупы».

Конкуренция в профессии большая, но если наработать репутацию, то в ход пойдет «сарафанное радио». Многие эксперты ведут блоги на YouTube и в Instagram, поэтому важно не только разбираться в автомобилях, но постоянно делать контент для соцсетей со своим участием.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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