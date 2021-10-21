Все знают, что перед продажей нужно немного «подмарафетить» автомобиль. Иначе покупатели могут торговаться за каждую царапину или недочет. С другой стороны, если машина произвела хорошее впечатление, то ее могут взять не глядя.
Давайте разберемся, на что обратить внимание при подготовке автомобиля к продаже.
Как снаружи подготовить автомобиль к продаже?
Покупатели начинают осмотр автомобиля с кузова. И от первого впечатления зависит весь дальнейший осмотр. Как говорила Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Поэтому в первую очередь позаботьтесь о внешнем виде авто.
Царапины и сколы на краске портят впечатление. Постарайтесь их подкрасить, удалите очаги ржавчины на кузове, если они есть.
Замените треснутые фары и поворотники. Они могут создать ощущение, что машина побывала в ДТП или что владелец небрежно ездит. А это может оттолкнуть покупателя.
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Вымойте колесные диски. Автомобиль с чистыми колесами выглядит опрятным. Можно даже натереть их до блеска с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине.
Помойте автомобиль с шампунем, а также можете использовать полироль. Не обязательно ехать на полировку к специалистам, вы можете натереть машину до блеска самостоятельно.
Как подготовить салон автомобиля к продаже?
Уберите из багажника инструменты, моторное масло и другие специальные жидкости. Покупатель может подумать, что у машины проблемы с расходом, и что вы постоянно доливаете масло или антифриз. Разбросанные в багажнике ключи и тряпочки могут создать впечатление, что машина часто ломается.
Сделайте в салоне генеральную уборку, а если нужно, то и химчистку. Неприятные запахи могут оттолкнуть покупателя.
Постарайтесь заменить или восстановить все утраченные элементы в салоне: ручки, кнопки, переключатели, элементы внутренней отделки. Эти мелочи могут натолкнуть покупателя на мысль, что за автомобилем не ухаживали.
Нужно ли мыть двигатель перед продажей автомобиля?
Сложный вопрос. Кому-то нравятся вымытые моторы, а кто-то считает это подозрительным. Автомеханики говорят, что хороший двигатель обычно ржавый и весь в пыли. Это значит, что масло и антифриз не протекают через уплотнения. Если же двигатель будет чисто вымыт, то некоторые покупатели могут подумать, что от них скрывают реальное состояние мотора.
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Но есть покупатели, которые при виде грязного мотора могут придти в ужас. Их не интересуют подтеки масла, потому что осматривать двигатель они будут не сами — это сделают специалисты на СТО.
Какие нужны документы для продажи автомобиля?
Позаботьтесь заранее о документах. Машин на рынке много, вряд ли покупатель будет ждать, когда вы решите свои проблемы с документами.
Для перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД продавец подает следующие документы:
- Документ, подтверждающий право собственности на автомобиль
- Техпаспорт автомобиля (свидетельство о регистрации)
- Паспорт или документ, подтверждающий личность
- Идентификационный код налогоплательщика
Если продаете в течение года уже второй автомобиль, то нужно сделать оценку стоимости транспорта. В этом случае вы должны заплатить налог 5% и военный сбор 1,5%. Если продаете третий автомобиль за год, то налог на доход от продажи составит 18%, а военный сбор останется таким же.
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