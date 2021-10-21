Все знают, что перед продажей нужно немного «подмарафетить» автомобиль. Иначе покупатели могут торговаться за каждую царапину или недочет. С другой стороны, если машина произвела хорошее впечатление, то ее могут взять не глядя.

Давайте разберемся, на что обратить внимание при подготовке автомобиля к продаже.

Как снаружи подготовить автомобиль к продаже?

Покупатели начинают осмотр автомобиля с кузова. И от первого впечатления зависит весь дальнейший осмотр. Как говорила Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Поэтому в первую очередь позаботьтесь о внешнем виде авто.

Царапины и сколы на краске портят впечатление. Постарайтесь их подкрасить, удалите очаги ржавчины на кузове, если они есть.

Замените треснутые фары и поворотники. Они могут создать ощущение, что машина побывала в ДТП или что владелец небрежно ездит. А это может оттолкнуть покупателя.

Статья по теме: Советы водителям — как снизить расход топлива

Вымойте колесные диски. Автомобиль с чистыми колесами выглядит опрятным. Можно даже натереть их до блеска с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине.

Помойте автомобиль с шампунем, а также можете использовать полироль. Не обязательно ехать на полировку к специалистам, вы можете натереть машину до блеска самостоятельно.

Как подготовить салон автомобиля к продаже?

Уберите из багажника инструменты, моторное масло и другие специальные жидкости. Покупатель может подумать, что у машины проблемы с расходом, и что вы постоянно доливаете масло или антифриз. Разбросанные в багажнике ключи и тряпочки могут создать впечатление, что машина часто ломается.

Сделайте в салоне генеральную уборку, а если нужно, то и химчистку. Неприятные запахи могут оттолкнуть покупателя.

Постарайтесь заменить или восстановить все утраченные элементы в салоне: ручки, кнопки, переключатели, элементы внутренней отделки. Эти мелочи могут натолкнуть покупателя на мысль, что за автомобилем не ухаживали.

Нужно ли мыть двигатель перед продажей автомобиля?

Сложный вопрос. Кому-то нравятся вымытые моторы, а кто-то считает это подозрительным. Автомеханики говорят, что хороший двигатель обычно ржавый и весь в пыли. Это значит, что масло и антифриз не протекают через уплотнения. Если же двигатель будет чисто вымыт, то некоторые покупатели могут подумать, что от них скрывают реальное состояние мотора.

Но есть покупатели, которые при виде грязного мотора могут придти в ужас. Их не интересуют подтеки масла, потому что осматривать двигатель они будут не сами — это сделают специалисты на СТО.

Какие нужны документы для продажи автомобиля?

Позаботьтесь заранее о документах. Машин на рынке много, вряд ли покупатель будет ждать, когда вы решите свои проблемы с документами.

Для перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД продавец подает следующие документы:

Документ, подтверждающий право собственности на автомобиль

Техпаспорт автомобиля (свидетельство о регистрации)

Паспорт или документ, подтверждающий личность

Идентификационный код налогоплательщика

Если продаете в течение года уже второй автомобиль, то нужно сделать оценку стоимости транспорта. В этом случае вы должны заплатить налог 5% и военный сбор 1,5%. Если продаете третий автомобиль за год, то налог на доход от продажи составит 18%, а военный сбор останется таким же.

Читайте также: Покупка авто по доверенности — возможные проблемы и риски.

Фото: Freepik